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TBB’de gezi ve reklama 14 milyon

TBB’de gezi ve reklama 14 milyon

Ali Kürşat Büyükada
04:0028/03/2025, Cuma
G: 28/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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İmamoğlu’nun yanında gazetecileri de götürdüğü Roma gezisi çok tartışılmıştı.
İmamoğlu’nun yanında gazetecileri de götürdüğü Roma gezisi çok tartışılmıştı.

Ekrem İmamoğlu’nun yolsuzluk gerekçesiyle tutuklanmasından sonra Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) bugün başkan vekili seçecek. Eski İBB Başkanı İmamoğlu’nun Roma’ya yaptığı 69 kişilik lobi seyahati çok tartışılmıştı. İstanbul’a vakit ayırmamasıyla sürekli eleştirilen İmamoğlu, TBB’de de yurtdışı geziler planlamış. TBB’nin 2025 Yılı Performans Programında yer alan bilgilere göre, İmamoğlu bu yıl uluslararası lobi maksadıyla 20 faaliyet ve 15 uluslararası etkinliğe katılmak için 9 milyon TL bütçe ayırmış. Yandaş televizyon kanalları ve gazetelere devasa kaynak aktarılan İBB’de olduğu gibi İmamoğlu’nun TBB’yi de kendi reklamı için kullandığı görüldü. İmamoğlu’nun yalnızca X, Instagram ve Facebook gibi mecralarda görünür olmak amacıyla TBB bütçesinden 4,7 milyon TL’lik kaynak ayırdığı tespit edildi.


#politika
#Ekrem İmamoğlu
#Türkiye Belediyeler Birliği

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