TBB'den Edirne Geri Gönderme Merkezi'ne ziyaret

Oğuzhan Ürüşan
21:5617/10/2025, Cuma
TBB ve Göç İdaresi heyeti, Edirne Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti.
Türkiye Barolar Birliği ile Göç İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TBB Başkanı Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi’nde yabancılara yönelik hizmetleri ve çalışma koşullarını yerinde inceledi.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ile İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan ve Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Edirne Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret etti.

YABANCILARIN HAKLARININ KORUNMASINA YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı ile Türkiye Barolar Birliği arasında 4 Eylül 2025 tarihinde imzalanan protokolle, yabancıların temel hak ve özgürlüklerinin korunması, geliştirilmesi ve avukatların mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılmasına yönelik ortak çalışmalar yürütülüyor.

HEYETİN İLK DURAĞI: EDİRNE VALİLİĞİ

Program kapsamında heyet, ilk olarak Edirne Valisi Yunus Sezer’i makamında ziyaret etti. Ziyarete; TBB Başkanı Av. R. Erinç Sağkan, Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, TBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Göç ve İltica Komisyonu Koordinatörü Av. Ali Bayram, Edirne Barosu Başkanı Av. Gökhan Karakoç, Göç İdaresi Başkanlığı Sınır Yönetimi Genel Müdürü Ozan Gazel, Göç İdaresi Başkanlığı İletişim Danışmanı Doç. Dr. Özgü Yolcu, Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Av. Gamze Gül Çakır Kılıç ve Edirne İl Göç İdaresi Müdürü Metin Nacioğlu katıldı.

GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE İNCELEME

Valilik ziyaretinin ardından heyet, Edirne Geri Gönderme Merkezi’ni ziyaret ederek merkezin fiziki koşulları, yabancılara sunulan hizmetler ve personele yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

