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POLİTİKA

TBMM Başkanı Şentop'tan Arnavutluk'a ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat'ta Arnavutluk'a ziyarette bulunacak. Mevkidaşı Gramoz Ruçi tarafından karşılanacak Şentop, baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek.

Haber Merkezi AA
Mustafa Şentop
Mustafa Şentop

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, 4-5 Şubat'ta resmi ziyarette bulunacağı başkent Tiran'da, Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi tarafından karşılanacak.

Yoğun görüşme programı

Baş başa görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek. Heyetler arası görüşmenin ardından Şentop ve Ruçi, ortak basın açıklaması yapacak. Şentop, daha sonra Arnavutluk Meclisi Şeref Defteri'ni imzalayacak.

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Arnavutluk Başbakanı Rama ile yeni görüşme

Ruçi ise Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti onuruna öğle yemeği verecek. Meclis Başkanı Şentop ve beraberindeki parlamento heyeti, ilk günkü temasları kapsamında Arnavutluk Cumhurbaşkanı Ilir Meta tarafından kabul edilecek, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşecek.

Şehitliğe çelenk bırakacak

Ziyaretinin ikinci günü olan 5 Şubat'ta cuma namazını İşkodra Merkez Camisi'nde kılacak Şentop, beraberindeki parlamento heyetiyle ziyaret edeceği Hasan Rıza Paşa Şehitliği'ne çelenk bırakacak. Şentop, İşkodra Hacı Şeyh Şamia İmam Hatip Lisesi ile Yunus Emre Enstitüsü'ne de ziyaret gerçekleştirecek.

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