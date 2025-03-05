TBMM KİT Komisyonu 45 kurumun hesaplarını görüşecek

KİT Komisyonu, denetimi kapsamındaki kamu iktisadi teşebbüsleri ile bağlı ortaklık, müessese ve iştiraklerin, 2021 ve 2022 yıllarına ait bilanço ve netice hesaplarının görüşmelerine ilişkin üst komisyon toplantılarını 15 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecek.