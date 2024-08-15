TBMM'de tarihi Gazze oturumu: Hamas lideri şehit Haniye de unutulmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurul Salonu'ndan tüm dünyaya seslendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı TBMM'deki olağanüstü oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.
TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki olağanüstü toplantısında Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye de unutulmadı. Masaların üzerinde yer alan İsmail Haniye'ye ait fotoğraf dikkat çekti.
Şehit edilmeseydi TBMM'ye gelecekti
Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip TBMM'de konuşma yapacaktı.