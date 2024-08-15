TBMM'de tarihi Gazze oturumu: Hamas lideri şehit Haniye de unutulmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.