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TBMM'de tarihi Gazze oturumu: Hamas lideri şehit Haniye de unutulmadı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Filistin için düzenlenen özel oturumda tüm dünyaya hitap etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki TBMM Filistin konulu olağanüstü toplantıda masanın üzerinde bulunan Hamas lideri şehit İsmail Haniye'nin fotoğrafları dikkat çekti.

Seda Ekinci
15:44 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 15:48 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
TBMM'de Hamas Lideri Şehit İsmail Haniyye için anma
TBMM'de Hamas Lideri Şehit İsmail Haniyye için anma

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, TBMM Genel Kurul Salonu'ndan tüm dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılım sağladığı TBMM'deki olağanüstü oturumu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yönetti.

TBMM Genel Kurul Salonu'ndaki olağanüstü toplantısında Tahran'da şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye de unutulmadı. Masaların üzerinde yer alan İsmail Haniye'ye ait fotoğraf dikkat çekti.

Şehit edilmeseydi TBMM'ye gelecekti

Tahran'da uğradığı suikast sonucu şehit olan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye Tahran ziyareti sonrası Türkiye’ye gelip TBMM'de konuşma yapacaktı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas TBMM'den dünyaya seslendi: Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyoruz

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda soykırımcı İsrail'in Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında yürüttüğü insanlık dışı saldırı ve katliamlarıyla ilgili konuşma gerçekleştirdi. Abbas, konuşmasına ''Filistin halkının büyük acısını anlatmaya geldim'' ifadeleri ile başladı. 'Filistin davası Türkiye'de ana mesele haline gelmiştir' diyen Abbas, ''Türkiye meşru haklarımızı savunuyor. Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin öncülüğünü takdirle karşılıyor kendisini kutluyoruz. Halkımızın adil davasını savunduğunuz için sizleri selamlıyorum'' açıklamasında bulundu. Abbas ayrıca Gazze'ye gitme kararı aldığını belirterek, ''Önümüzde bir çözüm kalmadı, Gazze'ye gitme kararı aldım. Benim hayatım Gazze'deki bir çocuğun hayatından daha değerli değil, ya zafer ya şehadet!'' dedi.



#TBMM
#Gazze
#Filistin
#Mahmud Abbas
#İsmail Haniye
#Hamas
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