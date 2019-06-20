Tehdit mesajına ilginç savunma

Savunmada, Yavaş’ın bedelsiz senedi icraya koymasından çok söz konusu suçun, avukatlık görevi kapsamında olmadığı ve “görevi kötüye kullanmak” suçunu oluşturmadığının iddia edilmesi dikkat çekti. Yavaş, Necmettin Kesgin’e “diplomanı iptal ettiririm”, “öde kurtul vazgeçeyim” şeklindeki mesajları ise “Tamamen alacığı tahsil etme amacıyla” şeklinde savundu.
20 EYLÜL’DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Yavaş hakkında, avukatlık yaptığı dönemde 600 bin dolarlık sahte senetle mükerrer tahsilat yapmaya çalıştığı iddiasıyla “Görevi kötüye kullanmak”, senedi veren Necmettin Kesgin’e çok sayıda mesaj göndererek “Kişilerin huzur ve sükununu bozmak” suçundan son soruşturmanın açılmasına karar verildi. Ankara Batı 4. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Mayıs’ta verilen karar uyarınca iddianame yerine geçen son soruşturmanın açılmasına dair karar yargılamayı yapacak olan Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi. Bu karar uyarınca Yavaş, hakim karşısına çıkacak. Yargılama, 20 Eylül’de başlayacak. İddianame yerine geçen belgeye göre, Yavaş, 9 aydan 3 yıla hapisle yargılanacak.