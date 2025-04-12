Tehditten yargılanırken de tehdit etti

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği için yargılandığı davada kendini savunurken de tehditler savurdu. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonundaki savunma veren İmamoğlu, “Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Onu diyen aynaya baksın” dedi.