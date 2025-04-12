Tehditten yargılanırken de tehdit etti

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek ve ailesini tehdit ettiği için yargılandığı davada kendini savunurken de tehditler savurdu. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi duruşma salonundaki savunma veren İmamoğlu, “Beni terörle yan yana getirecek kişinin alnını karışlarım. Onu diyen aynaya baksın” dedi.
BANA BAKAN ATATÜRK’Ü GÖRÜR!
Savunmasında sorulara yanıt vermek yerine sık sık Atatürk ve Türk bayrağı üzerinden demagoji yapan İmamoğlu, “Bana bakan Türk bayrağını, Mustafa Kemal Atatürk’ü görür” dedi. Dosya mütalaasını açıklaması için cumhuriyet savcısına gönderilirken, bir sonraki duruşma 16 Haziran tarihine ertelendi. Öte yandan İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde şartları oluşmayan firmaya ihale verdiği iddiasına ilişkin 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi. Mahkeme İmamoğlu’nun katılmadığı duruşmayı 11 Temmuz’a erteledi.