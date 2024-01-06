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Tek tek Kafes’e

Tek seferde 60 kırmızı bültenli kişinin yakalandığı Kafes-28 operasyonunun detayları belli oluyor. Gözaltına alınanlardan Erkan Akyol’un Almanya merkezli suç örgütü lideri Coşkun Necati Arabacı’nın sağ kolu olduğu belirlendi. Arabacı da 2020’de Türkiye’de yakalanmıştı.

Erdal Kılınç
Erdal Kılınç
04:00 - 6/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:08 - 6/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Erkan Akyol.
Erkan Akyol.

Önceki gün Kafes-28 operasyonuyla yakalanan kırmızı bültenli 60 kişinin içinde suç dosyası çok kalabalık kişilerin bulunduğu ortaya çıktı. Interpol tarafından kırmızı bülten ve difüzyon mesajı ile aranan şahıslardan Türk kökenli Alman vatandaşı Erkan Akyol, en çok dikkat çekenlerden birisi. Almanya tarafından 1 kişiyi öldürme suçundan kırmızı bültenle aranan Akyol’un Cehennem Melekleri suç örgütünün önemli isimlerinden olduğu belirlendi.

ELEBAŞI DA HAPİSTE

Cehennem Melekleri (Hells Angels) örgütünün elebaşı Coşkun Necati Arabacı’nın en önemli elemanlarından olan Akyol, Almanya Köln’de bulunan bir bara silahla ateş edilerek 1 kişinin öldürülmesi olayına karıştı. Arabacı, 2020’de benzer bir operasyonla Türkiye’de gözaltına alınırken, en önemli elemanlarından birisi de yine Türkiye’de yakalanmış oldu. Örgüt, Avrupa’da uyuşturucu, cinayet, silah taşıma gibi işledikleri suçlarla tanınıyor.

Kırmızı bültenle aranan Davut Kaffari ise tam bir suç makinesi çıktı. İranlı suç lideri Kaffari, kara para, sanal kumar, illegal bahis, insan kaçakçılığı ve çıkar amaçlı suç örgütü kurmaktan aranıyordu. Kaffari ile birlikte yüklü miktarda paranın da ele geçirildiği öğrenildi. Kaffari’nin iade işlemi de sürüyor.

‘Madam’ da kaçamadı

Kafes-28’de yakalananlardan birisi de ‘Madame Claude’ lakaplı Özbekistan uyruklu Nilüfer Mirxanova (40). Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde yakalanan Mirxanova, ‘cinsel amaçlı insan ticareti yapmak’ suçundan kırmızı bültenle aranıyordu. Mirxanova’nın Rusya, Belarus, Kırgızistan, Türkmenistan ve Özbeskistan uyruklu çok sayıda kadını yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokarak aracılar vasıtasıyla fuhuş yaptırdığı belirlendi. Mirxanova, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.





#Kafes-28
#Operasyon
#Gözaltı
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