Tekirdağ’da lodos engeli: Balıkçılar denize açılamadı

12:0426/11/2025, Çarşamba
AA
Lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.
Lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.

Marmara Denizi'nde öğle saatlerinde başlayan lodos, Tekirdağ'da deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Şiddetini artıran lodos, Marmara Denizi’nde deniz ulaşımını Tekirdağ’da durma noktasına getirdi.

Hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan lodos dolayısıyla yerli ve yabancı bandıralı 8 şilep ve tanker, Tekirdağ açıklarına demirledi.

Lodos nedeniyle balıkçılar da denize açılamadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, lodosun kuvvetli estiğini, balıkçıların rüzgarın etkisini kaybetmesini beklediğini belirtti.

Hava sıcaklığının 15 derece ölçüldüğü kentte, lodosun 2 gün etkili olması bekleniyor.



#Deniz ulaşımı
#Lodos
#Tekirdağ
