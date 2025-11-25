Hafta sonu yağış geliyor: Yurdun tamamında etkili olacak

Meteorolojinin son tahminlerine göre, bu hafta Ankara ve İstanbul'da yağış beklenmezken, İzmir'de ise aralıklı yağışlar görülecek. Hafta sonu yurdun tamamında yeni yağışlı sistem etkili olacak.
Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.
Üç büyükşehirde hava durumu
Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini bildirdi.
İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.
İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.
Cengiz Çelik, İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını kaydetti.