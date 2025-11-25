Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Hafta sonu yağış geliyor: Yurdun tamamında etkili olacak

Hafta sonu yağış geliyor: Yurdun tamamında etkili olacak

15:0025/11/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Hafta sonu ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak.
Hafta sonu ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak.

Meteorolojinin son tahminlerine göre, bu hafta Ankara ve İstanbul'da yağış beklenmezken, İzmir'de ise aralıklı yağışlar görülecek. Hafta sonu yurdun tamamında yeni yağışlı sistem etkili olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik,
na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çelik, bu hafta yağışlı sistemin etkisini kaybettiğini belirterek, hafta sonuna kadar sadece yurdun batı bölgelerinde yağışın görüleceğini söyledi.
Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de yarın, perşembe ve cuma günleri gök gürültülü sağanak beklendiğini dile getiren
Çelik, "Hafta sonunda ülkenin hemen hemen tamamında yine yağışlı bir sistem etkili olacak." diye konuştu.

Çelik, yağışlı sistemle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda mevsim normalleri civarına düşeceğini bildirdi.

Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağış görüleceğini belirten
Çelik, "Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde ve İç Anadolu'nun doğusunun yükseklerinde yine karla karışık yağmur ve kar yağışını hafta sonunda da göreceğiz." dedi.

Üç büyükşehirde hava durumu

Çelik, Ankara'da yarın, perşembe ve cuma günü yağış beklenmediğini, sıcaklıkların ise 16 ila 17 derecelerde seyredeceğini bildirdi.

İstanbul'da yarın ve perşembe günü yağış görülmeyeceğini ifade eden Çelik, cuma ve cumartesi günleri İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini, sıcaklıkların ise 18 ila 20 derece bandında seyredeceğini söyledi.

İzmir'de ise hafta boyunca aralıklarla sağanakların etkili olacağını dile getiren Çelik, hafta sonu gelecek yeni yağışlı sistemin İzmir'e kuvvetli gök gürültülü yağış getireceğini belirtti.

Cengiz Çelik, İzmir'de en yüksek sıcaklıkların 20 ila 21 derece civarında olacağını kaydetti.

#Cengiz Çelik
#Meteoroloj
#Hava durumu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ev sahibi ve kiracıları yakından ilgilendiriyor: Aidatlara %40 zam beklentisi