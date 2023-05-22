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Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Tekirdağ Çorlu’da işçi servisinin yoldan çıkarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 13 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

12:12 . 22/05/2023 Pazartesi
AA
Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı

Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza, Hatip Mahallesi çıkışı Sarılar yolu (Mimar Sinan Caddesi) üzerinde meydana geldi. Çorlu’dan aldığı işçileri fabrikaya bırakmak üzere yola çıkan Orhan A. idaresindeki
59 S 1442
plakalı işçi servis minibüsü, Sarılar istikametine seyrederken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi


Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 13 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.





#Tekirdağ
#Kaza
#Çorlu Devlet Hastanesi
#Hatip Mahallesi
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