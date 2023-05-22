Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 13 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.