Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı: Yaralılar var

Tekirdağ'da servis şarampole yuvarlandı
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde servis minibüsünün devrilmesi sonucu 13 kişi hafif yaralandı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi
Kaza sonrası hafif yaralanan sürücü Orhan A. ve 13 yolcu, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası Çorlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.