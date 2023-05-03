Kaza, saat 13.30 sıralarında Eski Edirne Asfaltı Caddesi Fenertepe Kışlası mevkiinde gerçekleşti. İddiaya göre, trafik ışıklarında bekleyen Serkan Pınar yönetimindeki 34 ESF 439 plakalı çöp kamyonu, kendisine yeşil yanmasının ardından hareket edeceği esnada bir otomobilin ani manevra yapıp önüne atlamasından dolayı frene bastı.Frene basan çöp kamyonuna hemen arkasında seyir halinde olan Ercan Çiftçi yönetimindeki 34 LDC 604 plakalı servis aracı duramayarak çarptı.

Çarpmanın etkisiyle servis aracında bulunan işçiler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Polis, kaza yeri ve çevresinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 9 yaralı ambulanslar ile civar hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Eski Edirne Asfaltı Caddesi Arnavutköy istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.