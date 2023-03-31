Silivri'de cezaevi personellerini taşıdığı öğrenilen bir servis midibüsünün de aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada çok sayıda yaralı olduğu belirtiliyor.