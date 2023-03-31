İstanbul haber
Silivri'de kontrolden çıkan servis minibüsü 5 araca çarptı. Kazada 1’i ağır 28 kişi yaralandı.
SERVİS MİNİBÜSÜ 5 ARACA ÇARPTI
Alınan bilgiye göre, D-100 kara yolu Silivri mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis minibüsü, 5 araca çarptıktan sonra yan yattı. Kazada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 28 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan D-100 kara yolu Edirne istikametini açma çalışmaları sürüyor. Trafik akışı yan yoldan sağlanıyor.