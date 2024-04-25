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Tekirdağ'da terör örgütü PKK'nın sözde komutanı yakalandı

Tekirdağ'da İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'nin "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu "Leyd" kod adlı M.E.H. yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

18:57 - 25/04/2024 Perşembe
AA
Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı yakalanarak tutuklandı.
Terör örgütü PKK'nın sözde komutanı yakalanarak tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik operasyonda örgütün "sözde komutanı" olarak faaliyet yürüten mensubu tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespitine yönelik belirlediği adreslere operasyon düzenledi.

Veliköy Mahallesi'nde bir adrese düzenlenen operasyonda, Suriye'de terör örgütü içerisinde "sözde komutan" olarak faaliyet yürüten "Leyd" kod adlı M.E.H. yakalandı.

Jandarmadaki işlemleri ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan terör örgütü mensubunun ağır silah, helikopter ve tank eğitimi aldığı öğrenildi.



#PKK/KCK
#Tekirdağ
#terör örgütü
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