TEKNOFEST İzmir'de altı yıllık rüya gerçek oluyor: Hedef 10 milyon

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Kuzucu Hıdır
İzmir Çiğli Havaalanı'nda 5 gün sürecek dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali TEKNOFEST, bugün kapılarını açtı.
T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hıdır, etkinliğin ilk gününde değerlendirmede bulundu.
Cumhuriyetin 100'üncü yılında 3 büyükşehirde TEKNOFEST yapmaya karar verdiklerini ve bunların ilkini İstanbul'da gerçekleştirdiklerini anımsatan Hıdır, ikinci TEKNOFEST'i ise 30 Ağustos-3 Eylül döneminde Ankara'da yaptıklarını söyledi.
Hıdır, ASELSAN, BAYKAR, ROKETSAN ve TUSAŞ gibi Türkiye'nin önde gelen savunma ve teknoloji firmaları, üniversiteler, medya paydaşları ve bakanlıkların da açtıkları stantlar ve verdiği desteklerle etkinlikte önemli rol oynadıklarını vurguladı.
Başkentte olduğu gibi İzmir'de de teknoloji girişim yarışmaları düzenleneceği bilgisini veren Hıdır, şöyle devam etti:
T3 Vakfı önderliğinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ile 81 ilde 100 Deneyap Atölyesi hayata geçirme projeleri olduğuna işaret eden Hıdır, buradaki öğrenciler için de ilk kez Deneyap Fikir Maratonu ve Deneyap Makeathon Yarışmaları düzenlediklerini bildirdi.
Cumhuriyetin 100. yılında 100 bin öğrenci hedefi
Hıdır, 2018'den bu yana Azerbaycan'daki de dahil İzmir ile beraber toplam 9 TEKNOFEST gerçekleştirdiklerini ve İstanbul'daki son etkinlikte 2,5 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kırdıklarını anlattı.
Festival hedeflerine ilişkin bilgi veren Hıdır, şunları kaydetti: