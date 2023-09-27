TEKNOFEST İzmir'de altı yıllık rüya gerçek oluyor: Hedef 10 milyon

"TEKNOFEST'te 2018'den bu yana toplam 10 milyon ziyaretçiye ulaşmayı hedefliyorduk. 6 yıllık bir etkinlik için fiziksel anlamda 10 milyon insana dokunabilmek inşallah İzmir TEKNOFEST'te nasip olacak. Online ziyaretçi kayıtlarımız devam ediyor. Şu ana kadar 400 binden fazla kayıt aldık. Özellikle okulların açık olması dolayısıyla öğrencilerin buraya okullarıyla birlikte ziyarete gelmelerini bekliyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin mimarı Özdemir Bayraktar amcamız, çocukların TEKNOFEST'te olmasına çok önem verirdi. Onun vefatının ardından hayata geçirdiğimiz bir gezi programımız var. Bu kapsamda festivali gerçekleştirdiğimiz illerin çevre il, ilçe ve köylerinden öğrencilerimizi TEKNOFEST'e getiriyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 3 büyükşehirde düzenlediğimiz TEKNOFEST'lere toplamda 100 bin öğrencimizi getirmeyi hedeflemiştik. Bu hedefimize de İzmir'de ulaşmayı planlıyoruz"