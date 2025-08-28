Yeni Şafak
TEKNOFEST 'Mavi Vatan' İstanbul'da başladı

11:2928/08/2025, Perşembe
DHA
İstanbul Tersanesi
Türkiye'nin denizlerdeki gücünü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini gençlerle buluşturmayı amaçlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda başladı.

Milli Teknoloji
Hamlesi vizyonunun denizlerdeki yansıması,
‘Mavi Vatan’
temasıyla TEKNOFEST 2025 kapsamında düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda başladı.

31 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlikler ile Türkiye’nin denizlerdeki gücü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini öğrencilerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Etkinlikler 30-31 Ağustos tarihlerinde halka da açılacak.



Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkarılacağı etkinliklerde; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Ayrıca Türk donanmasının önemli gemilerinden TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis ziyaretçilere açılacak. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, ‘Mavi Vatan Zaman Tüneli’ ve çeşitli sergiler de program kapsamında yer alacak.



Mavi Vatan makale ve resim yarışmaları düzenlenecek


Etkinliklerde ayrıca Mavi Vatan Makale ve Resim Yarışmaları düzenlenecek. Makale yarışmasında lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerden 500 ile bin kelimelik özgün makaleler hazırlamaları istenecek. Hazırlanan makaleler sosyal medya platformu NSosyal üzerinden paylaşılacak. Resim yarışmasında ise ilkokul ve ortaokul öğrencileri ‘Mavi Vatan’ temalı eserlerini hazırlayarak yine NSosyal’de sergileyecek.



#TEKNOFEST
#Mavi Vatan
#İstanbul
