TEKNOFEST 'Mavi Vatan' İstanbul'da başladı

31 Ağustos'a kadar sürecek olan etkinlikler ile Türkiye’nin denizlerdeki gücü ve bu alandaki ileri teknolojik yetkinliğini öğrencilerle buluşturarak denizcilik kültürünü geleceğe taşıyacak.

Denizcilik ve su altı teknolojilerinin öne çıkarılacağı etkinliklerde; İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması, Su Altı Roket Yarışması ve İnsansız Deniz Aracı Yarışması düzenlenecek. Ayrıca Türk donanmasının önemli gemilerinden TCG Anadolu, TCG İstanbul, TCG Burgazada, TCG Oruçreis, TCG Nusret, TCG Sakarya ve TCG Hızırreis ziyaretçilere açılacak. Sanal gerçeklik alanları, SAT ve SAS Komutanlığı’nın özel gösterileri, ‘Mavi Vatan Zaman Tüneli’ ve çeşitli sergiler de program kapsamında yer alacak.