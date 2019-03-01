Gündem Teknokenti Gülenin doktoruna vermiş
15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Teknokent’i Gülen’in doktoruna vermiş

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Murat Tuncer, eski Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Fadıllıoğlu ve eski Hacettepe Teknokent Genel Müdürü Abdurrahman Güngör hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Murat Tuncer
Murat Tuncer

FETÖ’nün üst düzey yöneticileriyle irtibatları ortaya çıkartılan, ihaleleri usûlsüz bir şekilde örgüt bağlantılı şirketlere verdiğine ilişkin haklarında ifadelere yer verilen ve örgüt üyelerinin kadrolaşmalarını sağladığı belirtilen şüphelilerin, FETÖ üyeliğinden cezalandırılmaları istendi.

Tuncer Delibaşı

HEPSİYLE İRTİBATLI

  • İddianamede, Tuncer’in 2011’de rektör olmasının ardından Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı Teknokent A.Ş.’nin başına FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in firari doktoru Tuncay Delibaşı’nın getirildiğine dikkat çekildi. “Teknokent A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arasında ağırlıklı olarak FETÖ üyeliği, mensubiyeti ya da irtibatı bulunan kişilerce sistematik bir biçimde kadrolaşmak suretiyle yönetildiği anlaşılmıştır” ifadelerini kullanan Başsavcılık, rektör Tuncer’in Delibaşı ile telefonla 978 kez, üst düzey FETÖ elebaşılarından Şerif Ali Tekalan’la da 29 görüştüğüne dikkat çekti. İddianameye göre Tuncer, yöneticileri arasında Hidayet Karaca ile Ekrem Dumanlı’nın da bulunduğu Güvenilir Gıdalar Vakfı’nın kurucularından biriydi. Yine Tuncer’in yöneticisi olduğu Sağlık Bilimleri Yüksek Teknoloji Araştırma Vakfı’nda da elebaşı Gülen’in doktoru Tuncay Delibaşı bulunuyordu.

İHALELERİ FETÖ’CÜLERE VERDİ

Tuncer’in ihaleleri usûlsüz olarak FETÖ bağlantı kişi ve şirketlere verdiğine ilişkin birçok ifade ve ihbar da iddianameye girdi. Bir tanık, Tuncer’den şu şekilde bahsediyor: “FETÖ üyesi olanları hastanede çalıştırdığını, hastanenin yapılan ihalelerinin FETÖ firmalarına usûlsüz olarak verdiğini, yine aynı örgüte üye medikalci Kenan B.’nin hastanelerin ihalelerine girdiği ve usûlsüz olarak ihaleyi almasına yardımcı olan şahıslara pay verdiğini duydum.” Başka bir ifadede ise Teknokent A.Ş.’nin yemek, temizlik ve güvenlik ihalesini en düşük fiyatı vererek alan FETÖ ile bağlantısız bir şirketin işi bırakması için mesnetsiz iddialarla sürekli şikayetlere maruz kaldığı anlatılıyor. Bunlara rağmen Tuncer, ifadesinde özellikle 2014 sonrası örgütle mücadele ettiğini iddia etti.

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