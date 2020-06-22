Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Telefonuna gelen şifreleri söyledi 8 bin 600 lira dolandırıldı
MERSİN

Telefonuna gelen şifreleri söyledi 8 bin 600 lira dolandırıldı

Mersin’de yaşayan emekli astsubay, telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Telefonla arayarak kendisine "0,49 faizle kredi çıktığını" söyleyen kişiye telefonuna gelen şifreleri söyleyen vatandaş, 8 bin 600 lira parasını kaptırdı. 3 aylık emekli maaşının gittiğini söyleyen Burhan Yılmaz, yetkililerden suçluları bulmasını istedi.

Haber Merkezi İHA
60 yaşındaki emekli astsubay Burhan Yılmaz
60 yaşındaki emekli astsubay Burhan Yılmaz

Mersin’in merkez Toroslar ilçesine bağlı Aslanköy Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki emekli astsubay Burhan Yılmaz, dolandırıcılara 8 bin 600 lirasını kaptırdı. Düşük faizle kredi vaadiyle telefonuna gelen 2 şifreyi dolandırıcıya veren Yılmaz, hesabından ilk seferde 4 bin 900 lira, ikinci seferde ise 3 bin 700 liranın başka hesaplara aktarıldığını fark etti. Bunun üzerine karşı tarafı arayan Yılmaz, numaraya ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak, şikayetçi oldu.

Telefonuna gelen 2 şifreyi de gönderdi

  • Başından geçen olayla ilgili açıklamalarda bulunan Burhan Yılmaz, 5 Haziran’da bir bankanın kredi departmanından olduğunu söyleyen H.T. isimli şahsın kendisini telefonla aradığını söyledi. Şüphelinin kendisine "0,49 faizle, 6 ay ödemesiz, 20 bin lira kredisi" olduğunu söylediğini belirten Yılmaz, "Ben de 20 bin liranın çok olduğunu söyleyerek 5 bin lira kredi istedim. Bunun üzerine ’sana şifre göndereceğiz, o şifreyi bize geri gönder’ dediler. Ben de onlara güvenerek gelen şifreyi geri gönderdim. Daha sonra hesabımı kontrol edince 4 bin 900 liranın başka bir hesaba aktarıldığını gördüm. Yanımda bulunan kızımla beraber numarayı tekrar aradık. ’Bir hata olduğunu, gönderecekleri şifreyi onlara geri göndermemiz halinde hatayı düzelteceklerini’ söylediler. Biz de bunun üzerine gelen şifreyi bir kez daha geri gönderdik. Hesabımı tekrar kontrol ettiğimizde kalan 3 bin 700 liranın da İstanbul Çekmeköy’de bir ATM’den çekildiğini fark ettik" diye konuştu.

İkinci paranın da çekilmesinin ardından bir kez daha telefonla şahısları aradıklarını vurgulayan Yılmaz, "Telefon kapalı olunca dolandırıldığımızı anladım. Bunun üzerine jandarmayı arayarak durumu anlattım. Buraya gelerek ifademi aldılar. Suç duyurusunda bulunduk. Şahıslar bankalardaki hesaplarımı, hesaplarımda ne kadar para olduğunu biliyorlardı. Bütün kimlik bilgilerimi öğrenmişler. Kişisel bilgilerimin dolandırıcıların eline nasıl geçtiğini bilmiyorum. 3 aylık emekli maaşımı hesabımdan çektiler. Kirada oturuyorum. Tüm paramı dolandırdılar. Yetkililerin suçluları bulmasını istiyorum" dedi.

Adana'da otobüsteki valizde 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu
GÜNDEM
Adana'da otobüsteki valizde 47 bin liralık kaçak elektronik sigara kiti bulundu

Ekonomiden güzel haber: Tüketici güven endeksi arttı
EKONOMİ
Ekonomiden güzel haber: Tüketici güven endeksi arttı

Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon: Son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar
GÜNDEM
Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük operasyon: Son 4 yıl içerisinde ülke genelinde tek seferde yakalanan en büyük miktar
Abone Ol Google News
Sağlığınızdan olabilirsiniz

Sağlığınızdan olabilirsiniz

​Böbrek taşını erittiği ileri sürülen sudan içenlere ciddi uyarı.
Virüsü yenenlerde tespit edildi

Virüsü yenenlerde tespit edildi

​Koronavirüs hastalarında ortaya çıkmaya başladı.
ABDde kriz büyüyor

ABD'de kriz büyüyor

​Büyük Buhran'dan sonraki en büyük ekonomik darboğaz...

Unutulacak bir <br>gol değildi

Unutulacak bir
gol değildi

​Dünya Kupası'nda Türkiye'yi sevince boğan o an.

​Jandarma son 4 yılın en büyük uyuşturucu operasyonunu yaptı.

Düşen faizler sonrası araç alacaklar dikkat.
Yorumculuğu bırakırım

Yorumculuğu bırakırım

​Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Alper Ulusoy iddiası.

Haftanin'den sonra Sinat da PKK'dan temizlenecek.

​Düne kadar 'almayız' diyenler şimdi sıraya girdi.

Bursa'daki sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi.

​81 ilde bugün resmen zorunlu olarak başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.