TEM Otoyolu'nda 24 araç birbirine girmişti: 8 saat sonra trafiğe açıldı

Kaza, saat 04.45 sıralarında TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç art arda birbirine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına dönerken, TIR’larda yüklü tuğla ve malzemeler yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması üzerine yolda kalan yolcular belediye otobüsleriyle alınarak otogara götürüldü. Kazaya karışan sürücüler, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önlerinde bulunan araçlara çarptıklarını belirtti.

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DHA

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Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çabalarken, bölgeye çekici istendi. Yola dökülen malzemelerin de kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda çalışmalar devam ediyor.

POLİS D-100'E YÖNLENDİRİYOR

Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

DHA





TRAFİĞE AÇILDI

Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısmı ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 13.00'da trafiğe açılabildi.

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Öte yandan Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine yönlendiriyor.

Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor. Ekipler araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

FOTOĞRAF 12 Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü. Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20’den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı. Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi. Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

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FOTOĞRAF 14 Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor. MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazasında yaralandı Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı. İki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. BiP'te paylaş

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