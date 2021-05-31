Gündem TEM Otoyolunda 24 araç birbirine girmişti 8 saat sonra trafiğe açıldı
KOCAELİ

TEM Otoyolu'nda 24 araç birbirine girmişti: 8 saat sonra trafiğe açıldı

İzmit'te, TEM Otoyolu’nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği TIR'ın devrilmesinin ardından 24 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 21 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısım ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 13.00 sıralarında trafiğe açılabildi.

Haber Merkezi DHA
TEM Otoyolunda 24 araç birbirine girmişti: 8 saat sonra trafiğe açıldı
Geçişler kontrollü olarak sağlanıyor.

Kaza, saat 04.45 sıralarında TEM Otoyolu Şirintepe viyadüğünde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan bir TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Arkadan gelen yolcu otobüsü, TIR, tanker ve otomobillerin bulunduğu 24 araç art arda birbirine çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 21 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzmit ve Derince’de bulunan hastanelere kaldırıldı.

TEM Otoyolu savaş alanına dönerken, TIR’larda yüklü tuğla ve malzemeler yola döküldü. TEM Otoyolu İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması üzerine yolda kalan yolcular belediye otobüsleriyle alınarak otogara götürüldü. Kazaya karışan sürücüler, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak önlerinde bulunan araçlara çarptıklarını belirtti.

DHA

Oyuncu İlker Aksum geçirdiği kazayı anlattı: Aniden önüme çıkınca direksiyonu kırdım
HAYAT
Oyuncu İlker Aksum geçirdiği kazayı anlattı: Aniden önüme çıkınca direksiyonu kırdım

Yolun İstanbul istikameti ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çabalarken, bölgeye çekici istendi. Yola dökülen malzemelerin de kaldırılması için çalışma başlatıldı. Yolda çalışmalar devam ediyor.

POLİS D-100'E YÖNLENDİRİYOR

Polis, trafiği rahatlatmak için araçları Ankara istikametinde Kuruçeşme gişelerinden, İstanbul yönünde ise Kandıra gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendiriyor.

DHA


TRAFİĞE AÇILDI

Otoyolun Ankara istikameti 09.15'te yeniden ulaşıma açılırken, İstanbul yönünde Kandıra ile Kuruçeşme gişeleri arasındaki kısmı ise kazaya karışan araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından 13.00'da trafiğe açılabildi.

Öte yandan Karayolları ekipleri, yolun boşaltılması için kaza yeri ile Kandıra gişeleri arasında kalan araçları, olay yerinin 600 metre gerisinden bariyerleri keserek Ankara istikametine yönlendiriyor.

  • Ayrıca otobüslerle seyahat eden yolcular, belediye araçlarıyla İzmit Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne götürülüyor. Ekipler araçların kaldırılması ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı
FOTOĞRAF 12
Title
Kaza, 04.45 sıralarında İzmit TEM Otoyolu Şirintepe Viyadüğü İstanbul istikameti üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan giyim malzemesi yüklü bir tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makaslayarak yan döndü.
Title
Yağmur sonrası kayganlaşan zeminde makaslayan tırın ardından gelen yolcu otobüsü ve tırların da olduğu 20’den fazla araç ise birbirine girdi, yaklaşık 15 kişi de yaralandı.
Title
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sıkışan tır sürücüsünü kurtarmak için çalışma başlatırken, sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Title
Daha sonra ise yaralılar, ambulansa alınarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Title
Kaza sebebiyle kapanan TEM Otoyolu İstanbul istikametinde ise uzun araç kuyrukları oluştu.
Title
Kaza sonrasında, kazaya karışan araçların taşıdığı ve viyadükten düşerek yola saçılan malzemeleri polis ekipleri topladı.
Title
Öte yandan feci kaza ve oluşan uzun araç kuyruğu havadan görüntülendi.
Title
Ekiplerin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
Title
TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
Title
TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
Title
TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi 15 yaralı
TEM’de zincirleme kazada 20’den fazla araç birbirine girdi: 15 yaralı
Kocaeli'de TEM Otoyolu üzerinde 20'den fazla aracın birbirine girdiği ve yaklaşık 15 kişinin yaralandığı kaza havadan görüntülendi.

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazasında yaralandı
FOTOĞRAF 14
Title
Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.
Title
Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.
Title
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti.
Title
Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Title
Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Title
Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ trafik kazasında yaralandı
Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ yaralandı. İki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.


Abone Ol Google News
Zam teklifinihükümete sundular

Zam teklifini
hükümete sundular

​700 bin kamu işçisinin gözü zam pazarlığında.
Bir dakikada 45 telefon çaldı

Bir dakikada 45 telefon çaldı

Ekipler, pişkin hırsızı otelde uyurken buldu.
Türkiye yüzde 7lik büyüme ile OECD ülkeleri arasında zirveye yerleşti

​Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'la aşıları karşılıklı olarak tanıma kararı aldık.

Gara'da 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

İlk sefer Trabzon'dan

İlk sefer Trabzon'dan

​Yenişehir Havaalanı'nda Trabzon – Bursa arasında yapılan ilk sefer başladı.

​MİT operasyonuyla yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Bunu da gördük

Bunu da gördük

​Sütteki hileye dikkat: Yağı çıkarılıyor çamaşır suyu ekleniyor
Kilosunu 150 liraya satıyor

Kilosunu 150 liraya satıyor

Her şey 'fındık bahçesine başka ne ekilebilir?' sorusuyla başladı.

​İlk çeyrekte büyüme verisi beklentileri aştı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile toplantı sonrası sürpriz adım

​Pentagon yetkilisinin 12 Ekim 2016 tarihli yazısı senaryoyu deşifre ediyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.