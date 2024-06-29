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TEM Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil ile minibüs çarpıştı yaralılar var

TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

07:31 - 29/06/2024 Cumartesi
AA
TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı
TEM Otoyolu'nda otomobil ile minibüs çarpıştı
TEM Otoyolu Ümraniye mevkisi Kavacık istikametinde seyreden 34 EUP 783 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen 34 HDN 239 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle minibüs savrulurken, otomobilde bulunan 4 kişiden 3'ü yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlanırken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden götürüldü.

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, H.K'yi, sürücü olarak tanıtmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi. Durumdan şüphelenen emniyet görevlileri, sürücü ve H.K'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.
#TEM Otoyolu
#Ümraniye
#İstanbul
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