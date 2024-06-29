TEM Otoyolu'nda feci kaza: Otomobil ile minibüs çarpıştı yaralılar var

İsmi öğrenilemeyen otomobil sürücüsünün, H.K'yi, sürücü olarak tanıtmak için olay yerine çağırdığı öğrenildi. Durumdan şüphelenen emniyet görevlileri, sürücü ve H.K'yi ifadelerini almak üzere karakola götürdü.