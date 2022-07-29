Gündem TEMin Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak
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TEM'in Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak

TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı kesiminin Ankara ve İstanbul istikametlerinde 30-31 Temmuz tarihlerinde üstyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanacak.

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Haber Merkezi DHA
TEMin Bolu Dağı geçişinde ulaşım 2 gün tek şeritten sağlanacak
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Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, TEM Otoyolu'nun Abant ile Kaynaşlı kavşakları arasında 30 Temmuz tarihinde, İstanbul istikametinin sağ ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise orta şeridinde, 31 Temmuz tarihinde de İstanbul istikametinin sol ve orta şeritleri, Ankara istikametinin ise sağ ve orta şeritlerinin trafiğe kapatılarak üstyapı bakım ve onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Çalışma yapıldığı zaman diliminde otoyolun her iki yönünde işaretlemeler yapılarak trafiğin tek şeritten sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamada, ulaşımın tek şeritten sağlandığı bölgede oluşabilecek yoğun trafiğin İstanbul istikametine Abant Kavşağı'ndan, Ankara istikametine de Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100'e yönlendireceği belirtildi. Şerit kapatması yapılan kesimlerde trafiğin kontrollü olarak tek şeritten verileceğinden sürücülerin çalışmaların yapılacağı bölgelerde trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri istendi.

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