Temizlik sırasında kargo poşeti içerisinde 60 bin dolar buldu

18:4810/12/2025, Çarşamba
Para dolu poşeti bulan çalışan, durumu market müdürüne bildirdi
Kocaeli'de bir markete çalışan İ. A. temizlik yaptığı sırada marketin önündeki kargo poşeti içinde para olduğunu fark etti. Çalışan, durumu market müdürüne bildirmesiyle para dolu poşet polislere teslim edildi. Teslim edilen kargo poşetinin içerisinde 60 bin dolar olduğu tespit edildi.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde sokakta ağacın altında gördüğü kargo poşetini çöpe atmak için alan market çalışanı neye uğradığını şaşırdı. Poşetin içinde deste deste dolar gören çalışan, paraları emniyete teslim etti. Yapılan sayımda paranın 60 bin dolar olduğu tespit edildi.


Bayramoğlu Mahallesi Plaj Yolu Caddesi’nde markette görevli olarak çalışan İ.A., sabah temizliği sırasında market önündeki ağacın dibinde bırakılmış bir kargo poşeti fark etti. Poşeti çöpe atmak üzere eline alan İ.A., içinin dolu olduğunu fark edince durumdan şüphelenerek market müdürüne bilgi verdi. Market müdürü ile birlikte paketi kontrol eden çalışanlar, ABD Doları görünce parayı Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Amirliği’ne giderek teslim etti. Polis ekiplerince yapılan sayımda paketteki miktarın toplam 60 bin dolar olduğu tutanakla kayıt altına alındı.


Paranın sahibinin belirlenmesi için polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.



