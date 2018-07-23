Temmuz ayında dolu yağdı

Ardahan merkez ve merkeze bağlı Tepesu Köyü arasında dolu yağışı etkili oldu.

Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki 5 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde hava az bulutlu, zamanla çok bulutlu olacak. Öğleden sonra Erzurum, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, rüzgar, zaman zaman orta kuvvette, yağış anında kuvvetli esecek.

Günün beklenen en yüksek sıcaklığının Tunceli'de 35, Erzincan'da 31, Iğdır'da 29, Ağrı'da 26, Erzurum'da 25, Kars ve Ardahan'da 22 derece olacağı öngörülüyor.

Ardahan'da dolu etkili oldu

Öte yandan Ardahan'da sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Sağanak yağışın yoğun görüldüğü kent merkezi ile merkeze bağlı Tepesuyu köyü arasında sağanak bir süre sonra yerini doluya bıraktı.

Ardahan Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer, yağışın 20 dakika aralıksız sürdüğünü belirterek, "Sonra bu manzara ortay açıktı. Mahallemiz ile Tepesu köyü arası beyaz örtü ile kaplandı. Şu an her taraf dolu. Birçok vatandaşın ekili arazisi zarar gördü." dedi.

Özer, vatandaşın mağdur olduğunu, mağduriyetin giderilmesi için ilgili kurumlardan yardım talep edeceğini sözlerine ekledi.

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