Termometreler eksi 20'yi gösterdi: Soğuk hayatı adeta esir aldı

Kar yağışı sonrası etkili olan soğuk hava Ardahan'da hayatı adeta esir aldı.

Kentte etkili olan soğuk havadan dolayı vatandaşların kaş ve kirpikleri dondu. Sisin de etkili olduğu kentte yaşayanlar, akşam saatlerde dışarı sadece ihtiyaçlarını gidermek için çıkabiliyor.

Soğukla mücadele eden vatandaşlar, "Ocak ayının gelmesiyle birlikte Kış sert geçiyor. Araçlar soğuk nedeniyle donuyor. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz ve donan araçlarımızı çalıştırıyoruz. Akşam saatlerinde ise dondurucu soğuklar ve sisin de etkisiyle kapılarımız, camlarımız tamamen donmuş vaziyette. Ardahan’da hayat şartları zor ama her şeye rağmen yaşamaya devam ediyoruz" dedi.

Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 18, Göle'de 20, Hanak'ta 15, Çıldır'da 18, Posof'ta 8 ve Damal'da 13 derece olarak kaydedildi.

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Doğu'da soğuk hava etkili oluyor

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği, sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve puslu olacağı tahmin ediliyor.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede rüzgar güneyden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 19, Erzurum'da 17, Kars'ta 16, Ağrı'da 9, Erzincan'da 5, Iğdır'da 3 ve Tunceli'de 1 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığının ise Iğdır'da 12, Tunceli'de 11, Erzincan'da 9, Erzurum ve Kars'ta sıfır, sıfırın altında olmak üzere Ağrı'da 3, Ardahan'da 4 derece olması bekleniyor.

Kente merkezlerinde kar kalınlıkları ise Ardahan'da 20, Erzurum'da 13, Kars ve Ağrı'da 3 santimetre olarak ölçüldü.

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