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Terör inleri tek tek temizleniyor: Pençe-Kilit'te çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı çok sayıda mühimmatın ele geçirildi.

16:35 - 30/07/2024 Salı
AA
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon bölgesindeki arama tarama faaliyetlerinde, 9 el bombası, 6 sis bombası, 1000 adet 7,62 milimetre PKMS makineli tüfek mühimmatı, 900 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 5,56 milimetre 230 M-16 piyade tüfeği mühimmatı, 20 Doçka makineli tüfek mühimmatı, 12,7 milimetre 13 uçaksavar mühimmatı,1 anti-tank mayını, 5 basma düzenek, 4 ana imla hakkı, 1 jeneratör, 1 kesintisiz güç kaynağı, 2 tüp ve 1 akü ele geçirildi.




#MSB
#Pençe Kilit
#terör operasyonu
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