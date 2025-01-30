Terör inleri yerle bir: ﻿16 ilde PKK'ya ağır darbe

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.