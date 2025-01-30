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Terör inleri yerle bir: ﻿16 ilde PKK'ya ağır darbe

Terör inleri yerle bir: ﻿16 ilde PKK'ya ağır darbe

08:1530/01/2025, Perşembe
G: 30/01/2025, Perşembe
DHA
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Operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.
Operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

16 İlde PKK/KCK mensubu teröristlerin sakladıkları çeşitli silah ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik düzenlenen “Gürz-43” operasyonlarında; 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi.


Operasyonlarda 12 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi.


Operasyonlarda; 5 kg patlayıcı madde, 1 adet dragunov keskin nişancı tüfeği, 24 adet el bombası, 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 2 adet rpg-7 roketatar silahı, 1 adet m16 piyade tüfeği, 1 adet bombaatar, 86 adet roketatar mühimmatı, 8 adet EYP düzeneği, 5 adet dürbün, 8 bin 903 adet çeşitli ebatta ve çapta mühimmat ile silah ve patlayıcı madde ele geçirildi.


İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Hakkari, Hatay, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van İl Jandarma Komutanlıklarınca; Patnos, Sason, Genç, Hizan, Mutki, Lice, Şenyayla, Palu, Kemah, Şemdinli, Çukurca, Hakkâri Merkez, Yayladere, Payas, Iğdır Merkez, Nusaybin, Ömerli, Dargeçit, Muş Merkez, Pervari, Şırnak Merkez, Beytüşşebap, Silopi, Uludere, Nazımiye, Pülümür ve Bahçesaray kırsalında "Gürz-43" operasyonlarının düzenlendiğini duyurdu.



#Gürz Operasyonu
#PKK
#terör operasyonu

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