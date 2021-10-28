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İSTANBUL

Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube ekipleri, çatışma bölgelerindeki DEAŞ terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları, Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım Atatürk’ü anma etkinliklerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen 33 yabancı uyruklu şahıstan 28’ini düzenlediği operasyonla yakaladı.

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Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı
Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabileceği değerlendirilen DEAŞ üyesi 28 kişi, düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

TÖRENLERDE EYLEM TEHLİKESİNE KARŞI OPERASYON

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı kişilerin tespitine yönelik teknik analiz ve risk değerlendirme çalışmaları neticesinde; kentte bulunan 33 yabancı uyruklunun çatışma bölgelerinde bulunan terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları belirlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve 10 Kasım törenlerinde eylem yapabilecekleri değerlendirilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

SINIR DIŞI EDİLECEK

Operasyonda şüphelilerden 28'i yakalanarak gözaltına alındı. Firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Gözaltına alınan 28 kişinin yapılacak incelemeler sonucu sınır dışı edileceği öğrenildi.

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