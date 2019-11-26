Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

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Evine gelen zarfı açan kişi hastanelik oldu: AFAD ekipleri binada kimyasal madde aradı

Aksaray'da kendisine gelen zarfı açtığı sırada boğazı ve gözlerinde yanma hisseden kişi ve aynı evde kalan 3 yakını, bina önünde kurulan arındırma çadırında yıkandıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Boşaltılan binada kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer inceleme yapılacağı belirtildi.