Gündem Terör örgütü DEAŞtan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı
GAZİANTEP

Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, yaptığı yazılı açıklamayla terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Açıklamada, "Şüpheli H.H, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" ifadeleri yer aldı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.

PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı
DÜNYA
PKK Rasulayn'da yine sivilleri hedef aldı: 17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla kişi yaralandı

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmakapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımıkonusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."
MGK bildiri yayınlandı

MGK bildiri yayınlandı

​Dört saat süren kritik toplantıdan önemli başlıklar.
3 HDPli eski belediye başkanı tutuklandı

3 HDP'li eski belediye
başkanı tutuklandı

​Mardin'de terör soruşturmasında gözaltına alınmışlardı.
Telekomda maç başladı

Telekom'da
maç başladı

​Galatasaray, sahasında Club Brugge'u konuk ediyor.
Tekne sahibi konuştu

Tekne sahibi konuştu

​İnce, kumpasçıların tekne tatil yaptığını söylemişti.
Para basan şirket <br>iflasın eşiğinde

Para basan şirket
iflasın eşiğinde

​Açıklamayla hisseleri yüzde 20,6 değer kaybetti.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.

PKK yine <br>sivilleri vurdu

PKK yine
sivilleri vurdu

17 kişi hayatını kaybederken 20'den fazla yaralı var.

100 bin dolarlık <br>teklifi geri çevirdiler

100 bin dolarlık
teklifi geri çevirdiler

Bursalı gençler, ​Apple ve Netflix'te açık bulmuştu.
Sarı çizgilere dikkat

Sarı çizgilere dikkat

​Metrobüs'te 'işaretli bekleme yeri' dönemi başladı.
Hayra alamet değil

Hayra alamet değil

​Cumhurbaşkanı uyarmıştı: Su oranı düşüyor.
'Evren' ilçesinin <br>adı değişecek

'Evren' ilçesinin
adı değişecek

​AK Parti'nin verdiği teklifte yeni isim de belli oldu.
6 TRT çalışanına Karlov davası

6 TRT çalışanına Karlov davası

​FETÖ propagandası yaptıkları iddiasıyla dava açıldı.
Tam isabet

Tam isabet

​Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti.
3 kuruşluk dava

3 kuruşluk dava

​Muharrem İnce'den, iki gazeteci hakkında suç duyurusu.
Çocuğumu<br>çamurda bıraktılar

Çocuğumu
çamurda bıraktılar

Bolu'da cinayet davası sonrası ortalık karıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.