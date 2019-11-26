Terör örgütü DEAŞ'tan bomba eğitimi alan şüpheli tutuklandı

Terör örgütü DEAŞ'a yakın Telegram kanallarından bomba eğitimi aldığı belirlenen zanlı tutuklandı.
Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, terör örgütü DEAŞ'ya yönelik operasyon yapıldığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
- "Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturmakapsamında, silahlı terör örgütü DEAŞ bağlantılı Al-Saqri ağının yöneticilerinin Telegram hesaplarını kullanarak patlayıcı, kimyasal, biyolojik, toksin yapımıkonusundaki uzmanlık bilgilerini kendisiyle paylaştığı değerlendirilen şüpheli H.H, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçu kapsamında gözaltına alınmış olup sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır."