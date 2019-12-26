Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 PKK'lı terörist teslim oldu Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 PKK'lı terörist teslim oldu Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi 26 Aralık 2019, 15:36 Son Güncelleme: 26 Aralık 2019, 15:52 AA