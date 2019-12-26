Gündem Terör örgütü PKKda çözülme sürüyor 5 PKKlı terörist teslim oldu
MARDİN

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: 5 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı açıkladı. Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Haber Merkezi AA
5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.
5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabı Twitter'dan açıkladı.

Irak'ın kuzeyindeki ve Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 5 PKK'lı terörist, Silopi ve Nusaybin'de güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı: 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı
DÜNYA
PKK/YPG'li teröristler yine sivilleri hedef aldı: 4'ü ağır olmak üzere 14 kişi yaralandı

Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
FOTOĞRAF 13
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Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, PKKYPG terör örgütünden temizlenen Tel Abyad kentinde teröristlerin sözde karargah ve gizlenmek için kullandığı yerlerde mühimmat, patlayıcı ve mayın arama çalışmalarını sürdürüyor.
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Teröristlerin daha önce kullandığı binalara giren SMO askerleri, her yeri didik didik arıyor. Kontrollü bir şekilde binalara giren askerler, içeride terörist olma ihtimaline karşı tedbiri elden bırakmıyor.
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Teröristlerin kazdığı tünelleri de tespit eden askerler, giriş ve çıkışları patlayıcı kullanarak kapatıyor.
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Teröristlerin barınma yerleri dikkat çekti <br> <br> Terör örgütünün sözde karargahlarına da giren askerler, örgüte ait çok sayıda doküman ele geçirdi. Duvarlarda terör örgütüne ait yazılar ile üyelerine ait fotoğraflar olduğu görüldü.
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SMO askerleri, teröristlerin fotoğraflarını duvarlardan sökerek yere attı. Birçok odadan oluşan sözde karargahların yatmak için de kullanıldığı gözlendi.
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Kum torbaları ile kapatılan yerlerden ise Türkiye tarafının gözlendiği belirlendi.
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Tünel ağı kurulmuş <br> <br> Teröristlerin sözde karargah ile nöbet tuttukları yerler arasında tünellerle ulaşım sağladığı belirlendi.
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Yaklaşık 5 metre derinlikteki tünellere demir merdivenlerle iniliyor.
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Merdivenden inen teröristlerin, tünel ağını kullanarak sözde karargah ve mevziler arasında gidiş gelişi sağladıkları belirlendi.
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Teröristlerin kaldıkları yerlerin pencereleri ile damlarını ise bez parçaları ve battaniyelerle kapatıp Türk askerinden gizlenmeye çalıştıkları tespit edildi.
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
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Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Teröristlerin sözde karargahlarındaki detaylar dikkat çekti
Suriye Milli Ordusu askerleri, PKK/YPG terör örgütünden temizlenen sözde karargahları didik didik arayarak tünel ağını ortaya çıkarıyor.


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