Teröre uyuşturucu darbesi

14 KİŞİYE ADLİ İŞLEM

Operasyonda 15 milyon 217 bin kök kenevir, 290 kilogram toz esrar, 600 kök skunk bitkisi, 70 bin metre damlama su borusu, 4 bin metre sulama borusu ele geçirildi. 1’i suçüstü olmak üzere toplam 14 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 15 milyon 217 bin kök kenevir bitkisinin imha edilmesi neticesinde 350 ton toz esrar elde edilmesinin önüne geçildi. Terör örgütünün 3.5 milyar lira finans sağlaması da önlendi. Jandarma 10-11 Haziran’da Diyarbakır’da 344 noktada narkoterör operasyonu gerçekleştirmiş 520 ton toz esrar elde edilebilecek 22 milyon kök keneviri ele geçirmişti.

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