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Terörist annesi belediyede müdür!

Diyarbakır’daki DEM Partili Bağlar Belediyesi, hendek teröründe Mehmetçik’le girdiği çatışmada öldürülen teröristin annesini işe aldı. Daha önce terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle aynı belediyeden KHK ile atılan Netice Çubuk, belediyeye bağlı bir gençlik merkezinin sorumlusu oldu.

Aybike Eroğlu
04:00 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:43 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

31 Mart yerel seçimlerinden sonra göreve gelen DEM Partili belediyeler, icraatlarıyla gündemden düşmüyor. 2015’teki hendek olayları esnasında Diyarbakır Sur’da çatışmada öldürülen bir teröristin annesi, Bağlar Belediyesi’nde sorumlu düzeyde işe alındı. Güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada vurulup ölen PKK’lı Aliş Çubuk’un annesi Netice Çubuk, terörle iltisaklı olduğu gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile o dönem çalıştığı Bağlar Belediyesi'ndeki işinden çıkarılmıştı. Terörist annesi, belediye yönetimi son seçim DEM Parti’ye geçince tekrar işe alındı. Çubuk, Bağlar Belediyesi’ne ait bir gençlik merkezinin sorumlusu yapıldı.

Leyla Ayaz
Netice Çubuk

EŞ BAŞKANIN KUZENİ

Yeni Şafak’ın ulaştığı bilgiye göre, Netice Çubuk'un, Bağlar Belediyesi sözde Eş Başkanı Leyla Ayaz'ın amcasının kızı olduğu öğrenildi. Leyla Ayaz daha önce "terör örgütünü övmek", "kadın terörist heykeli", "Türk bayrağı ve Türk askerine hakaret" ile gündeme gelmişti. Ayaz’ın Bağlar Belediyesi Zabıta biriminde çalışan kız kardeşi Zuhal Ayaz da terör örgütünün kadın yapılanması içinde faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.



#DEM
#Terörist
#PKK
#Leyla Ayaz
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