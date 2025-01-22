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Teröristin tabutunda dikkat çeken detay: 'Tiyatro sanatçısı' diye lanse etmişlerdi

Teröristin tabutunda dikkat çeken detay: 'Tiyatro sanatçısı' diye lanse etmişlerdi

Semih Kara
Semih Kara
17:3422/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Sivil diye lanse edilen terörist, terör örgütünün düzenlediği cenaze merasimiyle gömüldü.
Sivil diye lanse edilen terörist, terör örgütünün düzenlediği cenaze merasimiyle gömüldü.

Terör örgütü PKK/YPG'nin 'tiyatro sanatçısı' diyerek Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhinde karalama kampanyası yürüttüğü 'Bave Teyar' kod adlı Cuma Halil İbrahim isimli terörist, örgütün düzenlediği cenaze töreniyle gömüldü. Törende terör örgütü PYD/YPG flamaları da yer aldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Ocak'ta Suriye'nin 60 kilometre derinliğindeki Tışrin Barajı'nda hedef aldığı teröristlerden olan Cuma Halil İbrahim dün düzenlenen cenaze töreniyle gömüldü. Törende terör örgütü PYD'ye ait flamalar da yer aldı.

Cuma Halil İbrahim'in tabutuna terör örgütü PYD flamaları konuldu.

'Sivil' yalanıyla Türkiye'yi hedef aldılar

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait medya kuruluşlarının, etkisiz hale getirilen terörist üzerinden başlatmaya çalıştığı algı operasyonu kısa zamanda çökmüş, 'tiyatro sanatçısı' ve 'sivil' olarak lanse ettikleri Cuma Halil İbrahim'in eli silahlı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Terör örgütünün, 'tiyatro sanatçısı' olarak lanse ettiği teröriste ait bir fotoğraf.

Tabutta dikkat çeken detay

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen 'Bave Teyar' kod adlı terörist Cuma Halil İbrahim, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen cenaze töreniyle gömüldü. Örgütün 'tiyatro sanatçısı' ve 'sivil' diyerek ölümü üzerinden Türkiye'yi suçladığı teröristin tabutunda, terör örgütü PKK/KCK kadrosundan olduğu görünen bir teröristle çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.



#Bave Teyar
#Cuma Halil İbrahim
#Terör Örgütü PKK/YPG
#PYD/YPG
#Türk Silahlı Kuvvetleri

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