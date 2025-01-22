Teröristin tabutunda dikkat çeken detay: 'Tiyatro sanatçısı' diye lanse etmişlerdi

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 18 Ocak'ta Suriye'nin 60 kilometre derinliğindeki Tışrin Barajı'nda hedef aldığı teröristlerden olan Cuma Halil İbrahim dün düzenlenen cenaze töreniyle gömüldü. Törende terör örgütü PYD'ye ait flamalar da yer aldı.

Terör örgütü PKK/YPG'ye ait medya kuruluşlarının, etkisiz hale getirilen terörist üzerinden başlatmaya çalıştığı algı operasyonu kısa zamanda çökmüş, 'tiyatro sanatçısı' ve 'sivil' olarak lanse ettikleri Cuma Halil İbrahim'in eli silahlı fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilen 'Bave Teyar' kod adlı terörist Cuma Halil İbrahim, terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlenen cenaze töreniyle gömüldü. Örgütün 'tiyatro sanatçısı' ve 'sivil' diyerek ölümü üzerinden Türkiye'yi suçladığı teröristin tabutunda, terör örgütü PKK/KCK kadrosundan olduğu görünen bir teröristle çekilmiş fotoğrafı da yer aldı.