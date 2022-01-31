Teröristle fotoğrafı ortaya çıkmıştı: HDP'li Güzel için toplanan komisyonun ilk görüşmesi sona erdi

Gara şehidinin babasından HDP'li Semra Güzel'e tepki: Devletten maaş alıp PKK'yla sevgili oluyorlar böyle şey olur mu?

HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi ile fotoğraflarının ortaya çıkmasının ardından Gara Şehidi Polis Memuru Vedat Kaya'nın Babası Şehmuz Kaya, HDP'li terörist sevgilisi Semra Güzel'i mecliste görünce sanki oğlum bugün yeniden şehit oldu” dedi.



HDP'li vekil Semra Güzel'in terörist sevgilisi Volkan Bora ile birlikte çekilmiş fotoğraflarını eleştiren baba Şehmuz Kaya, 'Benim için şu anda oğlum sanki yeniden şehit oldu. Hala o kadın elini kolunu sallıyor ve mecliste geziyor. Bunun gibi daha çoğu var. PKK ve Kandil bunları seçiyor. Ben 64 yaşında bir Kürt olarak bu insanların içinde yaşıyorum. Bunların ne olduğunu bilmiyor muyum?



Benim oğlum polis, devletin görevini yapsın, sen gel oğlumun yolunu kes, oğlumu silah zoruyla al, ondan sonra git 6 sene işkence et, orada şehit et. Ondan sonra sen de devletin maaşıyla PKK'lılarla sevgili ol. Böyle bir şey olabilir mi?' şeklinde konuştu.

