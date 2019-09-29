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DİYARBAKIR

HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış

Teröristlerin ifadeleri ortaya çıkardı: HDP, PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışmış

Annelerin çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürerken, yakın zamanda terör örgütü PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi. PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü.

Haber Merkezi AA
PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.
PKK/KCK'dan kaçan veya yakalanan teröristlerin ifadeleri, HDP ile PKK arasındaki ilişkiyi gözler önüne serdi.

Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini devam ettirmede en önemli kaynağı "insan" olarak gördüğü biliniyor.

HDP'nin de bu kaynağa ulaşmada ve kırsala katılıma ikna etmede gerekli ideolojik ortamın hazırlanmasına ilişkin rolü, teröristlerin ifadeleriyle ortaya çıktı.

PKK'nın kayıt bürosu gibi çalışan HDP, birçok genci kandırarak terör örgütünün kamplarına götürdü.

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 17 yaşındaki "N.K" kod adlı terörist D.Ç, ifadesinde, 2015'te bir arkadaşıyla PKK terör örgütüne katılmaya karar verdiğini, bu amaçla HDP Taksim ilçe binasına gittiklerini söyledi.

İHA
Annelerin çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi sürüyor.

İki erkek ve iki kadın teröristle, bir hafta HDP İstanbul Taksim ilçe binasında kaldıklarını belirten D.Ç, "Örgüte katılmak üzere bir hafta sonunda otobüs ile Diyarbakır'a gittik. HDP Diyarbakır il binasında kimliklerimiz alındı. Daha sonra bir araçla Şırnak'ın Uludere bölgesine götürüldük. Kurye biriminde bulunan bir örgüt mensubuyla Irak sınırını geçerek 13 yaşında örgüte katıldım" ifadelerini kullandı.

"Terörist beni HDP ilçe binasına gönderdi"

Güvenlik güçlerine teslim olan 24 yaşındaki "K.K" kod adlı terörist M.A, İstanbul'un Maltepe ilçesinde garson olarak çalıştığını, oradaki bir arkadaşının HDP Gençlik Kolları üyesi olduğunu ve örgüte katılması için sürekli propaganda yaptığını söyledi.

Arkadaşının kendisini en sonunda ikna ettiğini ifade eden M.A, şunları söyledi:

  • "HDP Gençlik Kollarında görevli bir teröristle buluştuk. Bu örgüt mensubuyla HDP Taksim ilçe binasına giderek orada örgüte eleman temin eden bir görevliyle bir araya geldik. Bu kişi benim otobüs biletimi aldı ve HDP'nin Diyarbakır'ın Bağlar ilçe binasına gönderdi. Burada başka bir örgüt mensubuyla buluştum. İsmini bilmediğim, HDP'nin il ya da ilçe başkanı olarak tanıtılan bir kişinin evine götürüldüm. Aynı evde örgüte yeni katılan 2 kişi daha vardı. Bunlarla beraber Şırnak'ın Cizre ilçesine götürüldük ve oradan PKK'nın Suriye'deki Zap barınma alanına gönderildik."

HDP'lilerden Diyarbakır annelerine camlardan sözlü taciz ve hakaret
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HDP'lilerden Diyarbakır annelerine camlardan sözlü taciz ve hakaret
HDP binası önünde evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerine, parti binasında bulunana bazı kişiler sürekli camlardan sözlü taciz ve hakaretlerde bulunmaları büyük tepkilere neden oldu. Çıkan arbedeye güvenlik güçleri müdahale etti.

"HDP ilçe binasına götürüldüm"

Güvenlik güçlerine geçen yıl teslim olan 19 yaşındaki "B.M" kod adlı terörist M.K, PKK'ya katılmak üzere HDP'nin İstanbul Sultangazi ilçe binasına giderek parti görevlisiyle irtibat kurduğunu dile getirdi.

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Bu kişinin kendisine harçlık verdiğini ve Bitlis'e otobüs bileti aldığını belirten M.K, "Bitlis'in Güroymak ilçesindeki bir evin adresini verdiler. Burada beni başka bir terörist karşıladı. Güroymak HDP ilçe binasına götürüldüm. Buradan bir arabayla Güroymak kırsalına götürülerek örgüt mensuplarına teslim edildim." dedi.

Teslim olan terörist HDP ile PKK bağlantısını anlattı
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Teslim olan terörist HDP ile PKK bağlantısını anlattı
Terör örgütü PKK'nın şehir yapılanmasında sağlıkçı olarak uzun yıllar yer alan P.S, örgütün iç yüzünü, çocukların kandırılarak nasıl dağa götürüldüğünü, PKK ile HDP arasındaki bağlantıyı anlattı. Güvenlik güçlerine teslim olan P.S: 'Çocukların nasıl kandırıldığını, ellerine nasıl silah verildiğini, o korkan çocukların nasıl ölüme gönderildiğini gördüm. O çirkin ve alçak yüzü ortaya çıktı. Bu gerçekten çok kötüydü. O gencecik dünya güzeli kızlara tecavüzleri gördüm. Bu çocuklar kandırılarak götürülüyorlar. İçlerinde kaldığım süre içerisinde o kadar geri dönmek isteyen genç vardı ki. Öncelikle HDP il binasının üst katındaki gençlik yapılanması ile ilişkiye geçeceksiniz veya Özgür Yurttaş dernekleri vardı. Oraya gidip, geleceksiniz. Özgür Yurttaş dernekleri sizi HDP'ye yönlendiriyor. Oradan da dağa gönderiliyorsunuz'' dedi.


"HDP'de çalışan bir teröristle iletişime geçmemi istediler"

Güvenlik güçlerince 2017'de yakalanan "V.R." kod adlı terörist E.K, ifadesinde, HDP'nin İstanbul Sultanbeyli'deki ilçe binasına giderek örgüte katılmak istediğini söylediğini, buradaki partililerin yönlendirmesiyle Sarıgazi'deki bir eve gittiğini anlattı.

Bu evde teröristlerin kendisine, HDP Diyarbakır il binasında çalışan bir teröristle iletişime geçmesini istediklerini anlatan E.K, "Diyarbakır'a geldikten sonra burada bir hafta bekletildim. Örgüte yeni katılan dört kişiyle Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildim. Burada bir terörist bizi karşıladı ve sınırı geçerek Suriye'ye götürüldük." ifadesini kullandı.

'HDP, PKK memleketimizi cehenneme çevirdi'
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Teröristlerce kazılan çukurların kapatılması, barikatların kaldırılması, tuzaklanan patlayıcıların imha edilmesi, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla PKK'ya yönelik düzenlenen operasyon nedeniyle 14 Mart'tan itibaren uygulanan sokağa çıkma yasağının önceki gün saat 05.00 ile 22.00 arasında kaldırılmasıyla, vatandaşların kente dönüşü sürüyor.
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Terör saldırıları nedeniyle 8 ay kepenk açamayan esnaftan iş yerleri ağır hasar görmeyenler, dükkanlarını temizleyerek satışa başladı. Esnaf, mağduriyetlerine neden olan PKK'lı teröristlere ise tepki gösterdi.
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Esnaf Zekeriya Tatar, teröristlerin saldırıları nedeniyle kentte büyük sıkıntı yaşadıklarını şöyle anlattı:
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HDP, PKK ve bunların sözde gençlik yapılanmaları memleketimizi cehennem çukuruna dönüştürdü. Tüm sokaklarımıza bombalar tuzakladı. Teröristler Şırnak'ın sokaklarını mayın tarlasına dönüştürmüştü. Sokağa çıkma yasağından önce de terör saldırıları nedeniyle haftanın 3-4 günü iş yerlerimiz kapalıydı. diyen Tatar, esnafın büyük mağduriyet yaşadığına dikkati çekti.
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erör saldırılarından bugüne kadar rahat yüzü görmedik. Şırnak'ta artık yeni umutlarla işimize başladık. dedi.
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Kentte dönenlerin, yaralarını sarmaya, evlerini onarmaya başladığını ifade eden Acar, Terör örgütü 40 yıldır sürekli milleti mağdur ediyor. Ümit ediyoruz bir daha bu mağduriyet yaşanmasın. Devletimiz bize sahip çıksın diye konuştu.
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Süleyman Çiftçi ise teröristler tarafından evi ve iş yerinin yıkıldığını anlattı.​ Çiftçi, Terör nedeniyle yaşadığımız mağduriyeti anlatsak da bitiremeyiz. O kadar çok mağdur olduk ki ev ve iş yerlerimizden hiçbir şey alamadan çıktık. Tüm eşyalarımız gitti. diye konuştu.
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'HDP, PKK memleketimizi cehenneme çevirdi'
Şırnak'ta sokağa çıkma yasağının kısmen kaldırılmasıyla kente dönen esnaf, mağduriyetlerine neden olan terör örgütü PKK'ya tepkilerini dile getirdi.


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İstanbul'da büyük paniğe neden olan 26 Eylül depremine ilişkin yeni ve çarpıcı bilgiler ortaya çıkıyor. Kandilli Rasathanesi'de basın açıklaması yapan deprem uzmanı Prof. Dr. Haluk Özener, 5,7 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı şokların Marmara'daki ana fay üzerinde olduğunu ve daha sonraki bazı artçı depremlerin ise güneye doğru ilerlediğini açıkladı. Kandilli olarak artçı şokların yönünü izlediklerini kaydeden Prof. Özener, herkesin merak ettiği beklenen büyük depremin zamanına ilişkin ise şunları kaydetti: "Depremin kaç büyüklüğünde olacağı ve ne zaman olacağı veya olmayacağı konusu halk önünde tartışılmamalı. Enerji birikiyor ve çıkacak. Bir sona doğru yaklaşıyoruz ama ne zaman olacağını bilmemiz mümkün değil."

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