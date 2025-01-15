Terörü bitirmek şehitlere borcumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu’nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü. Kahvaltıda “Terörsüz Türkiye” hedefi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti ile yürütülen sürece dikkat çekerek, “Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece ve sadece terörsüz Türkiye var. Kimse bunun dışında ifade kullanmasın” talimatı verdiği öğrenildi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu.