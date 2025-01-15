Terörü bitirmek şehitlere borcumuz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız” dedi. Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da terörü bitirme konusunda gerekli inisiyatifleri almaktan çekinmeyeceklerini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan AK Parti Genel Merkezi’nde Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ana gündem “Terörsüz Türkiye” hedefi oldu. Toplantıda DEM heyetinin siyasi partilerle yaptığı görüşmeler ve AK Parti 8. Olağan Kongresi ve kongre öncesi revize edilmesi beklenen parti tüzüğü için komisyon kurulması gibi konular da ele alındı.
KULLANILAN DİLDEN MEMNUNUM
DEM Parti’nin İmralı heyetinin siyasi partiler ile görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan “DEM heyeti bu süreci gayet iyi yönetiyor. Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yapılan görüşmelerde kullanılan dil ve yaklaşımdan memnunum” dedi.
EMPERYALİST OYUNU BOZMA AŞAMASINDAYIZ
Edinilen bilgilere göre toplantıda konuşan Erdoğan, şunları söyledi: “Terörsüz Türkiye adını verdiğimiz bu süreç ile ilgili çerçeveyi, Şanlıurfa ve Diyarbakır il kongrelerinde zaten çizdik. Yarım asırdır bu millete, nice acılar yaşatan, evlatlarından ayıran, milletimizin geleceğini karartan emperyalist oyunu bozma aşamasındayız.”
ÜLKEYİ TERÖR BELASINDAN KURTARACAĞIZ
“Türkiye Yüzyılı’nda ülkemizi bu terör belasından kurtarıp, yeni yüzyılı inşa edeceğiz. Terörü bitirme konusunda şimdiye kadar olduğu gibi şimdiden sonra da gerekli inisiyatifleri almaktan çekinmeyeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimizi gerçekleştirerek şehitlerimize olan minnet borcumuzu ödemeye çalışacağız. Bu meselede şehit ve gazi ailelerimizin incinmemesi çok önemli. Şu anda biz hepsiyle temas halindeyiz.”
İkiyaka şehitlerinin yakınlarını ağırladı
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütü PKK'nın İkiyaka Katliamı'nda 28 yakınını kaybeden Aykut ve Boz ailesi ile görüştü. AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da hazır bulundu. Samimi görüntülerin verildiği görüşmeyle ilgili açıklama yapılmadı. PKK'lı teröristler 24 Kasım 1989'da Hakkari'nin Yüksekova ilçesine yaklaşık 50 kilometre mesafedeki İkiyaka köyüne saldırmış, Aykut ve Boz ailelerinden aralarında bebeklerin de bulunduğu 28 kişi yaşamını kaybetmişti.
'Yeni açılım süreci' diye bir şey yok
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi. AK Parti Konferans Salonu’nda basına kapalı gerçekleştirilen program, 2,5 saat sürdü. Kahvaltıda “Terörsüz Türkiye” hedefi gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın DEM Parti ile yürütülen sürece dikkat çekerek, “Açılım diye bir şey yok. Yeni bir çözüm süreci yok. Sadece ve sadece terörsüz Türkiye var. Kimse bunun dışında ifade kullanmasın” talimatı verdiği öğrenildi. Kahvaltı sonrası milletvekilleri, Erdoğan'a görüş ve önerilerini sundu.
Büyük Kongre 23 Şubat’ta
- MYK’da AK Parti’nin Büyük Kongre tarihi de netleşti. 23 Şubat’ta yapılması öngörülen 8. Olağan Kongre takvimi için onay veren Erdoğan, “Büyük kongre için beklentileri karşılayacak bir hazırlık yapıyoruz” dediği öğrenildi. Kongre öncesi revize edilmesi beklenen parti tüzüğü için ise AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Hayati Yazıcı başkanlığında bir komisyon kurulması kararı alındı. Komisyonda AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz da yer alacak.