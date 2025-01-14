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Terör gündemden çıkacak

Terör gündemden çıkacak

04:0014/01/2025, Salı
G: 14/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Ömer Çelik
Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan MYK toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaparak terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Çelik şunları söyledi: “Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar. Suriye'de teröre izin vermeyiz. Sayın Bahçeli’nin Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz. YPG/PYD meselesi. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum.”



#AK Parti
#Siyaset
#Ömer Çelik
#Terör

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