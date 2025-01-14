Terör gündemden çıkacak

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrasında Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklama yaparak terörsüz Türkiye hedefine dikkat çekti. Çelik şunları söyledi: “Suriye halkının özgürlük için gerçekleştirdiklerini takip ediyoruz. Geçmişteki acılar bir daha yaşanmasın diye duruş sergiliyorlar. Suriye'de teröre izin vermeyiz. Sayın Bahçeli’nin Türkiye’nin gündeminden terörden çıkarmak için ortaya koyduğu güçlü inisiyatif var. Hedef terörsüz Türkiye’ye ulaşmaktır. Cumhurbaşkanımızın ve Bahçeli’nin mesajları nettir. Taviz söz konusu değildir. Kırmızı çizgilerimiz bellidir. Burada müzakere yok. Bir çerçeve var. Her destek olumlu karşılanacaktır. Kardeşlik diyoruz. YPG/PYD meselesi. Esad rejiminin çökmesinden sonra tek kalan yapı YPG/PYD’dir. Kürtleri temsil etme yetileri yoktur. Bölgedeki Kürt kardeşlerimize haksızlığa müsaade etmeyeceğimizi belirtiyorum.”