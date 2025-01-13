AK Parti'de MYK toplandı

Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti ve herhangi bir açıklama yapılmadan sona erdi. Ancak, toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, MYK toplantısının gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantı, AK Parti’nin izlediği politikalar ve gelecek stratejileri hakkında kamuoyuna önemli bilgiler sunması açısından büyük önem taşıyor.