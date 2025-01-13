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AK Parti'de MYK toplandı

AK Parti'de MYK toplandı

17:2313/01/2025, Pazartesi
DHA
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AK Parti MerkezYürtüme Kurulu
AK Parti MerkezYürtüme Kurulu

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

AK Parti Genel Merkezi'ndeki MYK toplantısı, saat 16.26'da başladı.


Basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in toplantının gündemine ilişkin basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.


Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti ve herhangi bir açıklama yapılmadan sona erdi. Ancak, toplantının ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, MYK toplantısının gündemine ilişkin bir basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor. Bu toplantı, AK Parti’nin izlediği politikalar ve gelecek stratejileri hakkında kamuoyuna önemli bilgiler sunması açısından büyük önem taşıyor.

#AK Parti
#Recep Tayyip Erdoğan
#MYK

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