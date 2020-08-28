Teslim olan PKK’lı anlattı: ​HDP binasının önünden geçmem

PKK’dan kaçıp teslim olan K.M. yaşadıklarını anlattı. O dönem ailevi sıkıntılardan kurtulmak için örgüte katıldığını anlatan K.M., Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı’nın çalışmasıyla güvenlik güçlerine teslim oldu. “Örgüte katılımı HDP Diyarbakır il binasından yaptım” diyen terörist, süreci şöyle anlattı: “İl binasındaki görevlilere ‘Beni yetkili biriyle görüştürün’ dedim. ‘Özel bir konu’ deyince anladılar zaten, görüştürdüler. Örgüte katılmak istediğimi söyledim. Diğer bekleyen 3 kişiyle odaya bıraktılar. Bir gün sonra il binasından uzak bir yerde arabanın alacağını söylediler. Araç kırsala bıraktı, oradaki evde iki gün kaldık. Sonra 2 terörist gelip bizi aldı.”

OYNAT 01:46 PKK'nın elinden kaçan şahıs: Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim Terör örgütü PKK'dan kaçıp Diyarbakır'da güvenlik güçlerine teslim olan kişi yaşadıklarını anlattı. Terör örgütü PKK'ya götürülme sürecini anlatıp evlat nöbetinin etkisini belirten ve anneleri sonuna kadar desteklediğini söyleyen K.M., ''Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. HDP İl binasına gidip 'Girişteki görevlilere beni yetkili birisiyle görüştürün.' dedim. 'Konu ne?' deyince 'özel bir konu.' dedim. Onlar anladılar zaten. Beni, o kişiyle görüştürdüler. Ben de katılım yapmak istediğimi söyledim. Beni diğer bekleyen 3 kişiyle beraber bir odaya bıraktılar. Bir gün bekledikten sonra il binasından daha uzak bir yerde arabanın gelip bizi alacağını ve bizi kırsala götüreceğini söylediler'' dedi. BiP'te paylaş

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TESLİM OLUN, DEVLETE SIĞININ

Elebaşlarının yer değişimi için keşfe çıkmasını fırsat bilip kaçan terörist, kendisi gibi sıkıntılar yaşayan veya terör örgütüne katılmayı düşünen gençler için şu tavsiyelerde bulundu: “Şimdiki aklım olsa bırakın örgüte katılmayı, HDP binasının önünden geçmezdim. O bina geleceğimi ve hayatımı kararttı. Eğer hayatlarını seviyorlarsa, geleceklerini düşünüyorlarsa devlete sığınsınlar. Orası hiçbir zaman çare değil, sadece ölüm ve hapis. Teslim olduğumda anlatıldığı gibi işkence ile karşılaşmadım. Son derece sıcak bir ortamda ifademi aldılar. Düzgün davrandılar. Aileler de çocuklarına sahip çıksın. İş işten geçtikten sonra çok geç oluyor.”

GÜNDEM HDP il binasında filmle PKK için ikna seansı yapmışlar

Bir yıldır kaçıyorlar

Süleyman Aydın

HDP’nin Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti sürüyor. Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan 143 ailenin oturma eyleminde 360 gün geride kaldı. HDP’nin kapısına dayanan ailelerden 15’inin tekrar evlatlarına kavuşması, diğer anne-babaları da umutlandırdı. 15 yaşındayken kaçırılan oğlu Baran’ı bekleyen Solmaz Öğrünç, “Ben oğlumu onlardan alacağım, onlara yem etmem. Kirli ellerini çocuklarımızın üzerinden çeksinler” dedi. Oğlu Özkan’ı bekleyen Süleyman Aydın ise “HDP milletvekilleri Kürt ailelerden kaçıyor. 360 gündür bunların kapısındayız, bizi görmezden geldiler. HDP bu çocukları nasıl dağa gönderdiyse öyle de getirecek” diye konuştu. Oturma eylemindeki diğer anne-babalar da çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

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PKK öldüğünü duyurmuştu

Yıllar sonra oğluna kavuşan anne gözyaşlarına boğuldu.

Terör örgütü PKK tarafından öldüğü duyurulan “Botan Cudi” kod adlı terörist Vedat Göktaş, dün Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı, Şırnak’taki iç güvenlik operasyonları sonrası, örgüt güdümünde yayın yapan bir internet sitesinde öldüğü duyurulan teröristle ilgili açıklama yaptı. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı’nca yürütülen soruşturmada söz konusu teröristin, iddiaların aksine yaşadığının belirlendiği, jandarma ikna timlerince, aile bireylerinin de desteğiyle teröristin ikna edildiği ve Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim olmasının sağlandığı kaydedildi. Böylelikle 1 Ocak’tan bugüne kadar ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 140’a çıktı.