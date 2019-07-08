​THY’nin 'Rüya' uçağı şehit Eren Bülbül için Trabzon’a uçtu

Bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları, 2017 yılının son döneminde Boeing ile 25’i kesin, 5’i opsiyonlu olmak üzere 878-9 Dreamliner tipi uçak siparişi için masaya oturmuş, bu kapsamda verilen siparişin ilkini geçtiğimiz 26 Haziran’da filosuna katmıştı. Törenle İstanbul Havalimanı’nda karşılanan ilk Dreamliner uçak, bugün ise ilk seferini Trabzon’a düzenlendi.

Şehit Eren Bülbül anısına ilk tarifeli uçuş Trabzon’a

Rüya’ uçak olarak adlandırılan Boeing 787-9 Dreamliner tipi uçağın THY bünyesinde ilk olmasının yanı sıra özel bir anlamı daha bulunuyor. THY tarafından sosyal medyada başlatılan ‘Yeni uçağımızın ismi ne olsun?’ isimli kampanyaya kullanıcıların yoğun ilgisi doğrultusunda, 2017 yılında Trabzon’da güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Eren Bülbül’ün memleketi ‘Maçka’ ismi verilmişti.

Bunun yanı sıra THY, Dreamliner’ın ilk seferini de şehit Eren Bülbül anısına bugün Trabzon’a gerçekleştirdi. TK4900 sefer sayılı uçak, saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan Trabzon’a gitmek üzere havalandı.

"BUGÜN ŞEHİDİMİZE UÇUYORUZ"

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, "Türk Hava Yolları'nın yeni uçağı Maçka, sosyal medyadaki vatandaşlarımızın duyarlılığı neticesinden verilmiştir. İsmi ve ilk seferi hayırlı olsun. Milli bayrak taşıyıcı olarak bugüne kadar yaptığımız tüm uçuşları özel ve kıymetli görüyoruz. Bu gün sadece bir şehre ve havalimanına uçmuyoruz. Bugün şehidimiz Eren Bülbül'e uçuyoruz. Bu uçağımızın içindeki bazı yolcularımız Eren Bülbül'ün kabrini ziyarete gidiyor. Sosyal Medya'da bu kampanyaya oldukça yüksek katılım oldu. Olumlu duygular etrafında birleşerek milli değerlerimizin altında birleşebildiğimizi gösterdik. 15 yaşında bir kardeşimizin bundan iki yıl önce şehit olduğu Maçka'nın adını verdik. Elbette bir genç olarak onunda hayalleri vardı. Teröristlere en güzel cevabı eren dimdik durarak vermişti. Şimdi biz de 'İyi ki varsın Eren' diyoruz. Senin için Maçka uçağı dünyanın 4 bir tarafına 120 den fazla ülkeye uçacak. Uçtuğu her ülkeye hep aynı mesajı götürecek. Mili birlik ve beraberliğimizin bayrak taşıyıcılarından olan Türk Hava Yolları 'İyi ki varsın Eren' diyerek uçacak. Bu gün Eren Bülbül'ün ailesi de bizimle beraber bu uçakta" ifadelerine yer verdi.

REKLAM

“HERKESE TEŞEKKÜRLER”

Dreamliner'in ilk uçuşuna katılanlar, "Şehidimiz Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret gidiyoruz. Ziyaret edeceğiz, duamızı edeceğiz geleceğiz inşallah. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

“ÇOK GÜZEL BİR DUYGU”

İsmini vermek istemeyen bayan bir yolcu da, “Şehidimiz kahramanımız Eren'in kabrine gidiyoruz bugün. THY kampanyasına destek verdik. Çok heyecanlıyım aslında. Çok güzel bir duygu, gurur verici bir şey bizim için. Şehidimizin mekanı cennet olsun” dedi.

"Ağustos ayının sonuna kadar Dreamliner sayısı 6’ya ulaşacak"

Dreamliner'ın ilk uluslararası uçuşu ise, 17 Temmuz'da THY’nin uçuş ağına katılacak Bali’nin başkenti Denpasar’a düzenlenecek. 2019 yaz dönemi boyunca orta ve uzun mesafeli egzotik rotalarda yolcu taşıyacak olan B787-9 Dreamliner’ın uçacağı destinasyonlar arasında; Londra, Manchester, Dubai, Washington DC, New York, Atlanta, Mexico City, Cancun, Bali, Amsterdam, Delhi, Panama ve Bogota bulunuyor. Verilen siparişler kapsamında THY’nin filosuna 2019 yılı Ağustos ayının sonuna kadar toplam 6 787-9 Dreamliner katılmış olacak. Verilen toplam siparişler ise 2023 yılına kadar gelmeye devam edecek.

Şehit Eren’in annesi Ayşe Bülbül gelenlere çok teşekkür ederek, "Çok güzel duygular, çok sağolsunlar. Nerelerden geldiler, beni yalnız bırakmadılar. Herkesten Allah razı olsun. THY’nin uçağına da adını vermişler. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Evladımı unutmadıkları için" dedi.

OYNAT 01:35 THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder



