TMSF’deki şirketler yüzde 200 büyüdü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yaptığı 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından yürütülen soruşturmalar sonrasında terör örgütü himayesindeki şirketlerin sahipleri ve yöneticileri gözaltına alınıp sorgulandı. Örgüte yardım ve yataklık ettiği ulusal ve uluslararası mahkemeler tarafından tespit edilen yüzlerce şirketlerin yönetimi ise Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. Yurt içindeki mahkeme kararlarını uluslararası mahkemelere taşıyan FETÖ’cüler bu davalardan da eli boş döndü.

35 İLDE 620 ŞİRKET

TMSF’ye devredilen 35 ildeki 620 şirket, ağırlıklı olarak mobilya, altın ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteriyor. TMSF'nin kayyum olarak görevlendirildiği 620 şirketin aktif büyüklüğü Fon'a devir tarihleri itibarıyla 39,6 milyar TL iken, aradan geçen süre zarfında söz konusu şirketler yüzde 200 büyüme başarısı gösterdi. FEFÖ bağlantılı eski sahiplerinin engelleme girişimlerine rağmen TMSF, yönetimindeki yüzlerce şirket üretmeye ve istihdam sağlamaya devam ediyor.

30 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Şirketlerin öz kaynağı da yüzde 200’ün üzerinde arttı. İstihdamlarını geliştiren söz konusu şirketler, faaliyet alanlarını büyütürken, cirolarını da ikiye katladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesi FETÖ’nün kasası durumunda olan şirketler, Türkiye ekonomisine kazandırıldı. Şirketlerin kârı 9 milyar lirayı aştı. Hâlihazırda TMSF yönetimi altındaki söz konusu şirketlerde 30 bine yakın kişi istihdam ediliyor.

MOBİLYA DEVLERİ ELDEN ÇIKARILACAK

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Hazine mülkiyetinde bulunan Mondi Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin paylarını yakın zamanda satışa çıkardı. Mondi Mobilya'nın 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yönetimi kayyuma devredilmiş ve Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu müsadere kararının Yargıtay tarafından da onanmasıyla mülkiyeti Hazine'ye intikal etmişti. Satış süreci kapsamında bağımsız değerleme şirketi tarafından hazırlanan rapora göre; Mondi Mobilya'nın muhammen bedeli 1 milyar 200 milyon TL olarak belirlendi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimindeki Erciyes Anadolu Holding'e ait diğer şirketlerin de satışa çıkarılması bekleniyor.

Cenevre’den çıkan karar TMSF lehine

Daha önce uluslararası arenada açılan iki davayı da TMSF kazanmıştı. FETÖ bağlantılı şirketlere kayyum atanmasına karşı uluslararası mahkemelerde açılan üçüncü dava da bu yılın başında TMSF lehine sonuçlandı. Türk mahkemeleri tarafından FETÖ bağlantılı şirketlere kayyum atanmasının hukuka uygunluğu uluslararası mahkemeler tarafından bir kez daha onaylandı. Geçtiğimiz ocak ayında İsviçre Cenevre'de görülen davada TMSF lehine karar çıktı.

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