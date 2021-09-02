Uyurken çıkan yangından canını son anda kurtardı

Yangın, saat 23.30 sıralarında ilçe merkezindeki Osmangazi Mahallesi, Ülker Sokak’ta bulunan Ali Şengül’e tek katlı müstakil evde çıktı.
Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sırasında evde uyuduğu öğrenilen Şengül alevleri fark edip, son anda dışarı çıkmayı başardı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesi sonrası yangın söndürüldü.
Yangın sonrası hasar oluşan ev kullanılamaz hale geldi. Vücudunda hafif yanıklar oluşan Ali Şengül olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Polisi alarma geçiren olay, Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi 6527. Sokak üzerindeki tek katlı müstakil bir evde yaşandı.
Edinilen bilgiye göre, eşi Murat Ö. (44) ile tartışan Atiye Ö. (42), cep telefonunda yüklü olan İçişleri Bakanlığı Kadın Destek Uygulaması (KADES) butonuna bastı.
İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Evin önünde polisleri gören Murat Ö. ise sinir krizi geçirdi.
Ekipleri kendine yaklaştırmayan öfkeli adam, jiletle kendisine zarar vermeye başladı.
Atiye Ö. ise olup biteni evin penceresinden izledi.
Kollarında kesikler oluşan Murat Ö. ve ayrı ekip otosuna bindirilen Atiye Ö. ile yanındaki yakınları polis merkezine götürüldü.
Murat Ö., polisin yaklaşık 1 saatlik çabasının ardından ikna edildi.
Eşinden şiddet gören kadın KADES butonuna bastı: Polis çılgına dönen adamı zor sakinleştirdi
Antalya'da tartıştığı eşinin KADES'e bastığını öğrenen koca, evinin önünde polisleri görünce çılgına döndü. Eline aldığı jiletle kendisine zarar veren koca, yaklaşık 1 saatte ikna edilebildi.
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Olay, Alacasuluk Mahallesi 541. Sokak’ta yaşandı. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, araçları ile sokak ortasında karşılaşan iki gurup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışma yaşandı.
Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı çatışmada, tüfekten çıkan saçmalar müstakil evin ikinci katındaki balkonun duvarına isabet etti.
Saçmalardan birisi de balkonda uyumakta olan 66 yaşındaki Raziye Ö.’nün koluna geldi.
İhbarı üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Bir süre olayın şokunu üzerinden atamayan yaşlı kadın, daha sonra sağlık ekibi ve komşularının yardımıyla ambulansa alınarak tedavisi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.
Yapılan incelemede yaşlı kadının balkonda uyuyor olması sayesinde saçmaların kafasına gelmesinden kurtulduğu ortaya çıktı.
Güvenlik tedbiri alınan sokakta olay yeri inceleme ekibi boş kovan topladı. Polis, silahlı çatışmaya karışarak olay yerinden kaçan araçları tespit ederken, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Silahlı çatışmada, balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu
Karaman'da silahlı çatışma: Balkonda uyuyan yaşlı kadın vuruldu
Karaman'da sokak ortasında yaşanan silahlı kavgada tüfekten açılan ateş sonucu balkonda uyuyan yaşlı bir kadın vurularak yaralandı.