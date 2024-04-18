Tokat'ta 5,6 büyüklüğünde deprem: Peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı

Gece saatlerinde 4,7 ve 4,1 ile sallanan Tokat'ta bu kez de 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, merkez üssü Sulusaray ilçesi olan sarsıntının yerin 5,99 kilometre derinliğinde meydana geldiği kaydedildi.





Eğitime bir gün ara verildi

Deprem nedeniyle Tokat'ta eğitime verildi.

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, kent genelinde eğitim ve öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Hatipoğlu yaptığı açıklamada ayrıca evlerinde kalmak istemeyen vatandaşlar için gerekli hazırlıkların yapıldığını, yurtlarda, spor salonları ve misafirhanelerde misafir edileceklerini de belirtti.









Peş peşe artçı sarsıntılar

5,6 büyüklüğündeki depremin ardından Sulusaray merkezli peş peşe artçı sarsıntılar kaydedildi.

İlki saat 18.16'da kaydedilen beş artçı sarsıntının büyüklüğü 3,4 ile 2,2 arasında değişti.

Bakan Koca: Depremden etkilenen oldu

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde meydana gelen depremlerin ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamada bulundu.

X hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde bir kişinin depremden etkilendiğini; Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresinin, Artova ilçesinde de bir cami minaresinin yıkıldığını belirtti.

Bakan Koca yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Yozgat İli Gümüşsuyu Köyünde bir ev, Yelken Köyünde bir ev, Elmalıçiftliği Köyünde bir ev yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat ilinden 15 ambulans, 3 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Yozgat İlinden 5 ambulans, 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı, Sivas İlinden 1 UMKE ve 1 UMKE Acil Müdahale Aracı bölgeye görevlendirilmiştir. Depremi hisseden vatandaşlarımıza çok geçmiş olsun. Allah ülkemizi felaketlerden korusun."





Tokat Sulusaray İlçesinde 5.6 büyüklüğünde meydana gelen depremde; Tokat Yeşilyurt ilçesinde 1 kişi etkilenmiştir. Tokat’ın Sulusaray İlçesinde bir ev ve bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen olmamıştır. Tokat’ın Artova ilçesinde bir cami minaresi yıkılmış olup etkilenen… — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 18, 2024





"Gerekli çalışmalara başladık"

Tokat Valisi Numan Hatipoğlu, Sulusaray ilçesi merkezli depremin ardından açıklama yaptı.

Hatipoğlu, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyorum. Ekiplerimiz durum değerlendirmesi yapıyor. Gerekli çalışmalara başladık" şeklinde konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu da depremin ardından açıklamada bulundu.

Buğdaylı köyündeki bazı minarelerde ve evlerde hasar olduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, "Herhangi bir can kaybı ve yaralanma olduğuna dair bir haber almadık. Tokat merkezdeki konutlarda herhangi bir sorun yok. Buğdaylı köyündeki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

"Bazı evler yıkıldı"

Depreme ilişkin Sulusaray Belediye Başkanı Davut Kılıç da açıklamada bulundu.

Buğdaylı köyünde bazı evlerin yıkıldığını ifade eden Kılıç, şu ana kadar ölü ya da yaralı bildirimi olmadığını belirtti.

AFAD'dan depreme ilişkin açıklama

AFAD, depremin ardından saha çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.

5,6 büyüklüğündeki depremin Tokat, Samsun, Yozgat, Çankırı ve Çorum illerinde de yoğun bir şekilde hissedildiği paylaşıldı.

AFAD, "Yozgat ilimizde 2 katlı bir ev ile Tokat ilimizin Sulusaray ilçesinde 5 ahırın etkilendiğine dair ihbarlar alınmış olup; ekiplerimizin saha tarama çalışmaları devam etmektedir" ifadelerini kullandı.



