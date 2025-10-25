Tokat’ta 80 öğrenci ateş, bulantı şikayetleriyle hastanelik oldu

Tokat Gülsüm Ana Kız Yurdu’nda kalan yaklaşık 80 öğrencimiz, ateş, bulantı ve halsizlik şikayetleri ile hastanelere başvurmuştur. Öğrencilerimizin genel sağlık durumu iyi olup, endişe edilecek herhangi bir durum bulunmamaktadır. Konu, ilgili kurumlarımız tarafından titizlikle takip edilmektedir"