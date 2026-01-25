Yeni Şafak
Tokat’ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Tokat'ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

23:5025/01/2026, Pazar
IHA
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.
Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.

Tokat’ın Niksar ilçesinde su kuyusuna düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İş makinesinin de destek verdiği çalışma sonucu inek, zarar görmeden kuyudan çıkarıldı.

Tokat’ın Niksar ilçesinde su kuyusuna düşen bir inek, itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bulunan bir su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ineğin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iş makinasının da desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda kuyuya düşen ineği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.


