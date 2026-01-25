Tokat’ta su kuyusuna düşen inek kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, ilçe merkezi Harmancık Kabristanlığı mevkiinde bulunan bir su kuyusuna ineğin düştüğünü fark eden vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, ineğin zarar görmeden kurtarılması için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri, iş makinasının da desteğiyle yürütülen çalışma sonucunda kuyuya düşen ineği bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı. Kurtarılan inek sahibine teslim edildi.