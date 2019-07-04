Topbaş ailesinin acı günü

Topbaş’ın cenazesi Erenköy Sahrayı Cedid Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Ömer Topbaş’ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek katıldı.
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