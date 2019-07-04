Gündem Topbaş ailesinin acı günü
İSTANBUL

Topbaş ailesinin acı günü

Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Afif Topbaş’ın oğlu, iş adamı Mustafa Latif Topbaş’ın yeğeni Ömer Topbaş kalp krizi nedeniyle kaldırıldığı hastanede önceki gün Hakk’a yürüdü.

M. Şakir Saraç Yeni Şafak
Cenaze namazı Erenköy Sahrayı Cedid Camii'nde kılındı.
Cenaze namazı Erenköy Sahrayı Cedid Camii'nde kılındı.

Topbaş’ın cenazesi Erenköy Sahrayı Cedid Camisi’nde ikindi namazını müteakip kılınan namazın ardından Sahrayıcedit Mezarlığı’nda toprağa verildi. Cenazeye Ömer Topbaş’ın yakınları ve sevenlerinin yanı sıra eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İbn-i Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Albayrak Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Kazım Albayrak, Kadıköy Kaymakamı Mustafa Özarslan ve Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek katıldı.

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