Toplu paralarla motive olmuşlar

İstanbul’da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22’si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına 3’ncü günde de devam edildi. Dün yapılan celsede ilk olarak tutuklu sanık yenidoğan yoğun bakım hemşiresi Cansu Akyıldırım savunma yaptı. Akyıldırım, Çete lideri Fırat Sarı’nın sahibi olduğu Medisense şirketinden kendisine gönderilmiş paralara ilişkin şunları söyledi: "Hasta danışmanlığı aldığımız bir yerdi. Ekibe motivasyon amacıyla gönderilen paralar var. Medisense şirketinden Fırat bey bana aylık olarak toplu para atar, ben de bu parayı hemşirelere, kıdemine göre motivasyon amaçlı dağıtırdım."





3 YIL İLİŞKİSİ OLMUŞ

Doktor Fırat Sarı'yı 2019'dan beri tanıdığını ve Reyap Hastanesi'nde beraber çalıştıklarını belirten Akyıldırım, "Bu zamana kadar maaşlı çalıştım. Herhangi bir maddi çıkar elde etmedim. Örgüt-çete varlığını asla kabul etmiyorum. Fırat Sarı ile 3 yıl kadar ilişkimiz oldu" şeklinde konuştu.





AMACI DAHA FAZLA KAZANMAKTI

Cansu Akyıldırım’ın ardından hemşire Cansu Durmuş savunmasını yaptı. Herhangi bir örgüt olduğunu düşünmediğini söyleyen Durmuş, “Varsa da ben üye değilim” dedi. Hiçbir hastaya karşı ihmali davranışta bulunmadığını iddia eden Durmuş, “Bir hastanın ölümüne neden olacak bir davranışım olmadı. Ben normalde hastane maaşıyla geçinen bir insanım” dedi. İddianamede yer alan telefon konuşmasında bir bebek için, “Ben bıraktım ölürse ölsün” dediği okunan Cansu Yıldırım bu kayda karşı, “Aslında orada bıraktım derken, düşünmeyi bırakmak anlamında söyledim. Hastayı bırakmak değil” dedi. Fırat Sarı’nın epikriz raporlarına müdahale ettiğini söyleyen Çağla Durmuş, “Olmamış şeyleri olmuş gibi gösteriyordu. Basamaklarla oynuyordu. Bunlar doğru değildi. Yapılmaması gereken şeylerdi normalde” dedi. Mahkeme Başkanının, “Burada Fırat Sarı’nın amacı neydi?” diye sorması üzerine Durmuş, “Daha fazla kazanç” dedi.





HERKES BİRBİRİNİN KUYUSUNU KAZIYOR

Çağla Durmuş’un ardından tutuklu sanık hemşire Damla Atak’ın savunması alındı. Hiçbir örgüte üye olmadığını söyleyen sanık Atak, “Herkes birbirinin dedikodusunu yapıp kuyusunu kazıyor. Herkes arkadan konuşuyor. Örgüt varsa da üyesi değilim. 2022 yılında Fırat Sarı işletmeciliğinde çalıştım ama 1-2 kere gördüm sadece” dedi.











