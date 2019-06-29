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İSTANBUL

Topuz’a tahliye yok

ABD Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz’un avukatlarının gerçekleştirdiği tahliye talebi reddedildi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen Topuz hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz.
ABD Konsolosluğu çalışanı Metin Topuz.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle yargılanan ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz’un beşinci duruşması dün İstanbul 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme, Topuz’un tahliye talebini reddetti. Savcı, sanık aleyhine beyanları olan tanık Feyyaz Öztürk’ün dinlenmesini ve sanığın kaçma ihtimali bulunduğundan tutukluluk halinin devamını talep etti. Topuz duruşmada tanık Feyyaz Öztürk’ü tanımadığını ve görmediğini belirterek, “Hakkımdaki iddiaların tümünü reddediyorum. Feyyaz Öztürk hakkımda 2006-2008 yılllarında adli makamlara şikayette bulunduğunu söylemiş, ancak hakkımda böyle bir şikayet de yok” dedi. Topuz’un avukatları müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Avukatlardan Selman Alibaş savcının açıklamalarına karşılık “Feyyaz Öztürk, kolluğa verdiği ifadesinden üç ay sonra ülkeyi terk etmiştir. Daha önce mahkemede Nizamettin Çelikbilek de dinlenmiştir. 21 aydır tutukludur. Artık tutukluluğu infaza dönüşmüştür. Evi 24 saat izlenmektedir. Müvekkilimizin tutukluluğunun sonlandırılmasını talep ediyorum” dedi.

ÖZTÜRK DİNLENSİN

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesi, sanık için istenen ceza miktarı, kaçma şüphesi, tanık üzerinde baskı oluşturabileceği gerekçeleriyle tutukluluk halinin oybirliğiyle devamına karar verdi. İtalya’da bulunan tanık Feyyaz Öztürk’ün dinlenmesi için adli makamlara yazı yazılmasına karar verildi. Topuz’un bir sonraki duruşması 18 Eylül’de görülecek.  MUSTAFA SAİT ÖZKAN/İSTANBUL

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