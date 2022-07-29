Gündem Trabzonda asfalt sezonu iyi gidiyor
TRABZON

Trabzon’da asfalt sezonu iyi gidiyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzon’da asfalt sezonu iyi gidiyor
Akçaabat ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Yaylacık, Yenimahalle, Sarıtaş ve Kaleönü mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını yerinde gördü.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Akçaabat ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Yaylacık, Yenimahalle, Sarıtaş ve Kaleönü mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, Yaylacık Mahallesi Muhtarı Hakan Karan, Yenimahalle Muhtarı Ali Uzun, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Salih Alşan ve Kaleönü Mahallesi Muhtarı Paşa Seyis ile ilgili daire başkanları eşlik etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akçaabat ilçesine bağlı 4 mahallede yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

İsrailde tur bizim

İsrail'de tur bizim

Başakşehir, Netanya'yı eleyerek bir üst tura yükseldi
Rahat turladık

Rahat turladık

​Konyaspor, B. Borisov engelini 5 golle geçti ve adını bir üst tura yazdırdı
Ardahanın çılgın projesi: Türkiyenin Gürcistan üzerinden Orta Asya ve Kafkaslara açılan kapısı olacak

​Başakşehirli futbolcu golden sonra böyle sevindi.

​Liseyi dışardan bitirdi, 3 milyon 241 bin 754 öğrenciyi geride bıraktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.