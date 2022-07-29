Trabzon’da asfalt sezonu iyi gidiyor

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, “Bu Sene Yol Senesi” sloganı doğrultusunda yürütülen çalışmalarla yakından ilgileniyor. Bu kapsamda Akçaabat ilçesini ziyaret eden Başkan Zorluoğlu, Yaylacık, Yenimahalle, Sarıtaş ve Kaleönü mahallelerinde asfaltlama çalışmalarını yerinde gördü. Başkan Zorluoğlu’na incelemeleri sırasında Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim, TİSKİ Genel Müdürü Ali Tekataş, Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Erhan Nadir, AK Parti Akçaabat İlçe Başkanı Hüseyin Altıntepe, Yaylacık Mahallesi Muhtarı Hakan Karan, Yenimahalle Muhtarı Ali Uzun, Sarıtaş Mahallesi Muhtarı Salih Alşan ve Kaleönü Mahallesi Muhtarı Paşa Seyis ile ilgili daire başkanları eşlik etti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Akçaabat ilçesine bağlı 4 mahallede yaklaşık 5 bin ton asfalt serimi gerçekleştirildi.

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