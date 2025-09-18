Trabzon’da AVM’de korkutan yangın: Dumanlar gökyüzünü kapladı

Trabzon’un Akçaabat ilçesinin Darıca mahallesinde Deppo’ isimli alışveriş merkezinde yangın çıktı. Yoğun duman kütlesinin oluştuğu yangın nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu’nda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Söğütlü Mahallesi Menderes Caddesi'ndeki alışveriş merkezinin depo kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgede yoğun dumana neden olan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.