Trabzon'da içme suyu isale hattın göçük: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.