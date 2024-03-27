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Trabzon'da içme suyu isale hattın göçük: Ölü sayısı 2'ye yükseldi

Trabzon'un Hayrat ilçesinde toprak kayması sonucu ilk belirlemelere göre 3 işçi göçük altında kaldı. Toprak altında kalan işçilerden ikisinin cansız bedenine ulaşıldı.

15:00 - 27/03/2024 Çarşamba
Kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.
Kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Balaban Mahallesi'nde içme suyu hattı çalışmaları sırasında toprak kayması meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.


Ekipler, ilk belirlemelere göre göçük altında kalan 3 işçiyi kurtarmak için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda 2 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Diğer işçiye ulaşma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan Balaban Merkez mahallesinde yeni yapılan içme suyu şebekesi hattına test amaçlı su verilmesi sonucu yaşanan kazada 3 işçinin tazyikli suyun oluşturduğu heyelan sebebiyle toprak altında kaldığı iddia edildi.



#Trabzon
#Göçük
#Hayrat
#toprak kayması
10 dakika önce
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